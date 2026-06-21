الأرصاد: الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة لـ36 درجة.. وصيف 2026 يبدأ بطقس حار ومستقر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في أول أيام فصل الصيف رسميًا، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواءً حارة رطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

طقس أول أيام الصيف

أوضحت منار غانم أن درجات الحرارة اليوم تدور حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 33 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع الرطوبة يجعل الحرارة المحسوسة تصل إلى 35 و36 درجة.

وأضافت أن الطقس يكون حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل رطب خلال ساعات الليل.

الرطوبة هي التحدي الأكبر

أكدت عضو المركز الإعلامي للأرصاد أن المشكلة الرئيسية خلال الفترة الحالية ليست في ارتفاع درجات الحرارة، وإنما في نسب الرطوبة المرتفعة التي تزيد الشعور بالحرارة.

وأشارت إلى أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان أعلى معدلات للرطوبة خلال فصل الصيف، ما يجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم المسجلة فعليًا.

نشاط للرياح وأتربة ببعض المناطق

لفتت إلى وجود نشاط للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة على عدد من المناطق، وهو ما يساعد نسبيًا على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بالرطوبة.

كما توقعت إثارة الرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

فرص أمطار خفيفة على السواحل

وأوضحت أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، مؤكدة أنها أمطار محدودة وغير مؤثرة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

دعت منار غانم المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات الليل.

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