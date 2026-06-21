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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم شديد الحرارة نهارا.. ورياح مثيرة للرمال والأتربة

طقس اليوم
طقس اليوم
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحاً 

 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مع فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

 

وتنشط الرياح أحيانا على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق المكشوفة من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 22
العاصمة الجديدة 34 22
6 أكتوبر 34 22
بنهــــا 33 22
دمنهور 31 21
وادي النطرون 33 22
كفر الشيخ 32 22
بلطيم 28 21
المنصورة 32 22
الزقازيق 33 23
شبين الكوم 32 22
طنطا 32 22
دمياط 28 23
بورسعيد 28 24
الإسماعيلية 36 21
السويس 35 22
العريش 30 20
رفح 30 20
رأس سدر 36 23
نخل 34 21
كاترين 29 14
الطور 35 25
طابا 34 21
شرم الشيخ 37 27
الغردقة 38 27
الإسكندرية 29 22
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 27 22
السلوم 28 21
سيوة 33 20
رأس غارب 37 26
سفاجا 39 26
مرسى علم 39 27
شلاتين 36 26
حلايب 34 26
أبو رماد 36 25
مرسى حميرة 36 25
أبرق 36 25
جبل علبة 37 25
رأس حدربة 34 25
الفيوم 34 22
بني سويف 34 22
المنيا 36 22
أسيوط 37 22
سوهاج 39 23
قنا 41 25
الأقصر 40 25
أسوان 40 27
الوادي الجديد 39 28
أبوسمبل 41 27

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 30
المدينة المنورة 47 33
الرياض 44 28
المنامة 40 33
أبوظبي 42 30
الدوحة 42 32
الكويت 50 34
دمشق 36 18
بيروت 27 23
عمان 32 18
القدس 29 19
غزة 28 22
بغداد 47 29
مسقط 35 29
صنعاء 29 15
الخرطوم 43 31
طرابلس 30 21
تونس 36 22
الجزائر 31 21
الرباط 28 20
نواكشوط 37 27

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 27 16
إسطنبول 29 19
إسلام آباد 37 25
نيودلهي 39 30
جاكرتا 33 24
بكين 30 18
كوالالمبور 31 24
طوكيو 26 20
أثينا 31 22
روما 37 20
باريس 37 23
مدريد 38 23
برلين 31 18
لندن 29 18
مونتريال 22 16
موسكو 23 15
نيويورك 28 19
واشنطن 31 20
أديس أبابا 25 13

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