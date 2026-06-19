هل نشهد الصيف الأشد حرارة على الإطلاق؟ .. الأرصاد تحسم الجدل

يتابع جميع المواطنين الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة خلال هذه الفترة قبل الدخول في فصل الصيف، والجميع يسأل هل فصل الصيف بـ 2026، سيكون الأشد حرارة، وذلك بسبب القبة الحرارية، التي تجعل درجات الحرارة تستمر لمدة أطول.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف يبدأ رسميًا يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن التوقعات المناخية تشير إلى أن درجات الحرارة خلال صيف 2026 ستكون في أغلب الفترات أعلى من المعدلات الطبيعية كما حدث في 2024.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن فصل الصيف في مصر يتميز بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، موضحة أن الرطوبة تجعل المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة أعلى من قيمها الفعلية بما يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، لافتة إلى أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان أعلى نسب للرطوبة.

وأوضحت منار غانم، أن الكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية، مرورًا بالبحر المتوسط، تحمل كميات كبيرة من بخار المياه، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، بينما تكون الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا أقل حرارة وأكثر اعتدالًا، مؤكدة أن طبيعة الكتل الهوائية والمرتفعات الجوية هي التي تتحكم في حالة الطقس خلال فصل الصيف.

وأكدت منار غانم، أن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية في معظم فترات الصيف، كما حدث في صيف عام 2024، مع وجود فترات محدودة قد تسجل درجات حرارة حول المعدلات أو أقل منها، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وأشارت إلى أن البلاد ستتعرض لعدة موجات حارة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، موضحة أنه لا يمكن تحديد مواعيدها بدقة مسبقًا، لأن حدوثها يرتبط بالتوزيعات والأنظمة الجوية، مؤكدة أن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى استمرار بعض الموجات الحارة لفترات أطول من المعتاد، قد تصل إلى أسبوع أو أكثر.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، جاءت على النحو التالي:

الجمعة 19 يونيو 2026



•القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 للعظمى و23 للصغرى

•السواحل الشمالية: 29 للعظمى و22 للصغرى

•شمال الصعيد: 36 للعظمى و22 للصغرى

•جنوب الصعيد: 40 للعظمى و26 للصغرى

السبت 20 يونيو 2026

•القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 للعظمى و22 للصغرى

•السواحل الشمالية: 28 للعظمى و21 للصغرى

•شمال الصعيد: 36 للعظمى و21 للصغرى

•جنوب الصعيد: 40 للعظمى و25 للصغرى

الأحد 21 يونيو 2026

•القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 للعظمى و22 للصغرى

•السواحل الشمالية: 28 للعظمى و21 للصغرى

•شمال الصعيد: 35 للعظمى و21 للصغرى

•جنوب الصعيد: 40 للعظمى و25 للصغرى