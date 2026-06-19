قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل نشهد الصيف الأشد حرارة على الإطلاق؟ .. الأرصاد تحسم الجدل
قبل إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد|كيف تتعامل مع “البابل شيت”بدون أخطاء؟
قلبك مضغوط؟.. الصلاة على النبي تزيح عن صدرك أثقل الهموم
نزل 500 جنيه.. كم بلغت خسائر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19-6-2026؟
حركة نزوح كثيفة من صور وبنت جبيل وسط غارات إسرائيلية مكثفة على الجنوب والبقاع
أوباما ينتقد مؤسسي أمريكا ويطالب باستكمال الوعد التاريخي
صباح عصيب ومؤلم ..أول تعليق من رئيس إسرائيل على مقتل جنوده جنوب لبنان
أوقاف بورسعيد تحسم الجدل حول فيديو الأغاني بالمسجد: تابع لمصنع مغلق
احذر يا عميد.. نقاط قوة وضعف نيوزيلندا | كيف يدير حسام حسن اللقاء؟
تقترب من الحسم.. القصة الكاملة لـ أزمة شكاوي الزمالك وزيزو
عمرو أديب: رونالدو وميسي وصلاح في الاختبار الأخير.. البقاء على القمة مؤلم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل نشهد الصيف الأشد حرارة على الإطلاق؟ .. الأرصاد تحسم الجدل

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

يتابع جميع المواطنين الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة خلال هذه الفترة قبل الدخول في فصل الصيف، والجميع يسأل هل فصل الصيف بـ 2026، سيكون الأشد حرارة، وذلك بسبب القبة الحرارية، التي تجعل درجات الحرارة تستمر لمدة أطول.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف يبدأ رسميًا يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن التوقعات المناخية تشير إلى أن درجات الحرارة خلال صيف 2026 ستكون في أغلب الفترات أعلى من المعدلات الطبيعية كما حدث في 2024.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن فصل الصيف في مصر يتميز بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، موضحة أن الرطوبة تجعل المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة أعلى من قيمها الفعلية بما يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، لافتة إلى أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان أعلى نسب للرطوبة.

وأوضحت منار غانم، أن الكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية، مرورًا بالبحر المتوسط، تحمل كميات كبيرة من بخار المياه، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، بينما تكون الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا أقل حرارة وأكثر اعتدالًا، مؤكدة أن طبيعة الكتل الهوائية والمرتفعات الجوية هي التي تتحكم في حالة الطقس خلال فصل الصيف.

وأكدت منار غانم، أن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية في معظم فترات الصيف، كما حدث في صيف عام 2024، مع وجود فترات محدودة قد تسجل درجات حرارة حول المعدلات أو أقل منها، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وأشارت إلى أن البلاد ستتعرض لعدة موجات حارة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، موضحة أنه لا يمكن تحديد مواعيدها بدقة مسبقًا، لأن حدوثها يرتبط بالتوزيعات والأنظمة الجوية، مؤكدة أن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى استمرار بعض الموجات الحارة لفترات أطول من المعتاد، قد تصل إلى أسبوع أو أكثر.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، جاءت على النحو التالي:

 

الجمعة 19 يونيو 2026


•القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 للعظمى و23 للصغرى
•السواحل الشمالية: 29 للعظمى و22 للصغرى
•شمال الصعيد: 36 للعظمى و22 للصغرى
•جنوب الصعيد: 40 للعظمى و26 للصغرى

السبت 20 يونيو 2026
•القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 للعظمى و22 للصغرى

•السواحل الشمالية: 28 للعظمى و21 للصغرى
•شمال الصعيد: 36 للعظمى و21 للصغرى
•جنوب الصعيد: 40 للعظمى و25 للصغرى

الأحد 21 يونيو 2026
•القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 للعظمى و22 للصغرى

•السواحل الشمالية: 28 للعظمى و21 للصغرى
•شمال الصعيد: 35 للعظمى و21 للصغرى
•جنوب الصعيد: 40 للعظمى و25 للصغرى

الصيف فصل الصيف درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

مجدي عبدالغنى

زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

عدي الدباغ

بشرى لجماهير الزمالك بشأن عدي الدباغ

الشاب المتوفي في هامبورج

القنصلية المصرية في هامبورج تعلن موعد جنازة الشاب المصري المتوفي

الاهلي

أمير هشام يكشف أبرز المرشحين للرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أستراليا تحقق في أول إصابة محتملة بإنفلونزا الطيور القاتلة

المدعي العام للمحكمة الجنائية ⁠الدولية

قرار عاجل من ​بريطانيا ضد ​المدعي العام للمحكمة الجنائية ⁠الدولية

الأمم المتحدة تدعو لضمان حرية تنقل قوات اليونيفيل في لبنان

الأمم المتحدة تدعو لضمان حرية تنقل قوات اليونيفيل في لبنان

بالصور

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد