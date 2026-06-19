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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس رغم استقرار الأجواء

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم أجواءً مستقرة على معظم الأنحاء، مع استمرار تأثير الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط، والتي تحمل كميات كبيرة من بخار الماء، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة وزيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن درجات الحرارة المسجلة ما زالت تدور حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 34 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع الرطوبة يجعل درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى نحو 36 درجة.

وأضافت أن الطقس يكون حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 و42 درجة مئوية، خاصة مع سطوع أشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات النهار.

وشددت الهيئة على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الذروة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية للتقليل من تأثير الرطوبة المرتفعة.

وفيما يتعلق بالشبورة المائية، أشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد إلى ظهورها خلال الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس وتحسن مستوى الرؤية الأفقية.


 

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف محافظات الجمهورية، حيث تسجل القاهرة الكبرى 34 درجة للعظمى و23 للصغرى، بينما تسجل الإسكندرية 29 درجة للعظمى و22 للصغرى، ومطروح 27 درجة للعظمى و20 للصغرى.

وتوقعت الهيئة أن تسجل مدن القناة درجات حرارة تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية، فيما تصل العظمى في شرم الشيخ والغردقة إلى 38 درجة مئوية.

أما محافظات الصعيد فتشهد الأجواء الأكثر حرارة، حيث تسجل سوهاج 40 درجة مئوية، والأقصر 40 درجة، بينما ترتفع في قنا وأسوان إلى 42 درجة مئوية، مع استمرار الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار.

وأكدت الهيئة أن حالة البحرين المتوسط والأحمر تتراوح بين المعتدلة والمضطربة نسبيًا، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.5 و2.5 متر بالبحر المتوسط، وقد تصل إلى 3 أمتار ببعض مناطق البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، ما يستدعي توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة البحرية.


 

الأرصاد الطقس حالة الطقس سوء الأحوال الجوية شبورة

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