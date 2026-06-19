قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية براتب 25 ألف جنيه.. قدم الآن
رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين .. "الفيب" خطر قاتل ويدمر القلب
4 مواجهات قوية في كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يواجه إسكتلندا والبرازيل يلتقي هايتي
المكسيك أول المتأهلين لدور الـ32 للمونديال بعد الفوز على كوريا الجنوبية 1-0
توصيات Africa Health ExCon تركز على السيادة الصحية الإفريقية عبر التصنيع الطبي الذاتي وتحسين البنية التحتية
تدشين عهد جديد لإدارة المياه.. تفاصيل اللائحة الأساسية لروابط المزارعين في مصر
بعد دروس كورونا.. كيف تبني أفريقيا سيادة صحية أكثر عدالة واستدامة؟
الصحة اللبنانية: استشهاد 18 شخصا وإصابة 33 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
عنف الولادة في السويس.. سيدة تروي تفاصيل مأساوية انتهت بوفاة المولود
طلب إحاطة للرقابة على مزارع الدواجن ومواجهة شائعات استخدام الهرمونات
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تنظم ورشة عمل متخصصة لتعزيز التنبؤ ودعم الإنذار المبكر للمخاطر

هيئة الأرصاد
هيئة الأرصاد
نورهان خفاجي

 نظمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالتعاون مع أمانة إدارة شؤون الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، ورشة عمل بعنوان «التنبؤ على أساس الأثر ودوره في دعم منظومة الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة»، والمقامة تحت رعاية الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى.

في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدني بتعزيز منظومة الإنذار المبكر ورفع كفاءة الاستعداد لمواجهة المخاطر الطبيعية وتداعيات التغيرات المناخية،

 حيث شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات والجهات المعنية بإدارة الأزمات وغرف العمليات، حيث شهدت الورشة حضور 50 مشاركًا بشكل مباشر، إلى جانب 64 مشاركًا عبر تقنية الاتصال المرئي.

واستهدفت الورشة التعريف بمفهوم التنبؤ على أساس الأثر، باعتباره أحد أحدث الأساليب المعتمدة عالميًا لتطوير خدمات الأرصاد الجوية والإنذار المبكر، من خلال الربط بين التنبؤات الجوية والآثار المحتملة الناجمة عنها على مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في دعم متخذي القرار وتعزيز القدرة على اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للحد من المخاطر وتقليل آثارها.

وفي هذا السياق، أكد الملاح هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تنظيم هذه الورشة يهدف إلى دعم وتطوير منظومة الإنذار المبكر متعدد المخاطر، وتعزيز جاهزية الدولة المصرية للتعامل مع الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية، من خلال تبني أحدث النظم العلمية والتكنولوجية، وتفعيل آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ودعم جهود التنمية المستدامة.

كما تناولت الورشة أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، وتبادل البيانات والمعلومات، بما يدعم منظومة الإنذار المبكر متعدد المخاطر ويرفع كفاءة الاستعداد والاستجابة للأحداث الطارئة.

وشهدت فعاليات الورشة استعراض مشروع MED-EWSA، الهادف إلى تعزيز قدرات أنظمة الإنذار المبكر بمنطقة البحر المتوسط، من خلال تطوير أدوات ومنصات متقدمة لدعم التنبؤ بالمخاطر الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة، إلى جانب التعريف بمكونات المشروع ودوره في تحسين آليات الرصد والتنبؤ وتعزيز تبادل البيانات بين الجهات المعنية.

وأكد المشاركون أهمية الإستفادة من مخرجات المشروع وتطبيقاته لدعم المساعي الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة الإنذار المبكر القائمة على الأثر، وتعزيز قدرة الدولة على الحد من المخاطر ورفع مستويات الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة العامة للأرصاد الجوية للحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرات الدولة المصرية في مجال الإنذار المبكر متعدد المخاطر، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر الطبيعية وتداعيات التغيرات المناخية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو ترسيخ نهج العمل الاستباقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

هيئة الأرصاد الارصاد الجوية درجات الحرارة وزارة الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

منظومة التموين

ماذا سيحدث لرغيف الخبز المدعم؟.. تفاصيل منظومة التموين الجديدة ونصيب الفرد

الجنيه الذهب

نزل 1200 جنيه في الصاغة.. الجنيه الذهب يسجل 49 ألف جنيه مساء اليوم

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

سعر الذهب

5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مجدي عبدالغنى

زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

ترشيحاتنا

الأسمدة

"الزراعة" تضبط أكثر من 6 أطنان أسمدة مدعومة مهربة وأخرى مغشوشة في حملة مكبرة بكفر الشيخ

نائب وزير الصحة

الصحة : زيادة برامج القابلات 25% يحقق عائداً اقتصادياً يصل إلى 1.8 مليار دولار

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي: ارتفاع معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق نسب إنجاز بلغت 86.5% خلال 2025/2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد