الأرصاد تنظم ورشة عمل متخصصة لتعزيز التنبؤ ودعم الإنذار المبكر للمخاطر

نظمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالتعاون مع أمانة إدارة شؤون الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، ورشة عمل بعنوان «التنبؤ على أساس الأثر ودوره في دعم منظومة الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة»، والمقامة تحت رعاية الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى.

في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدني بتعزيز منظومة الإنذار المبكر ورفع كفاءة الاستعداد لمواجهة المخاطر الطبيعية وتداعيات التغيرات المناخية،

حيث شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات والجهات المعنية بإدارة الأزمات وغرف العمليات، حيث شهدت الورشة حضور 50 مشاركًا بشكل مباشر، إلى جانب 64 مشاركًا عبر تقنية الاتصال المرئي.

واستهدفت الورشة التعريف بمفهوم التنبؤ على أساس الأثر، باعتباره أحد أحدث الأساليب المعتمدة عالميًا لتطوير خدمات الأرصاد الجوية والإنذار المبكر، من خلال الربط بين التنبؤات الجوية والآثار المحتملة الناجمة عنها على مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في دعم متخذي القرار وتعزيز القدرة على اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للحد من المخاطر وتقليل آثارها.

وفي هذا السياق، أكد الملاح هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تنظيم هذه الورشة يهدف إلى دعم وتطوير منظومة الإنذار المبكر متعدد المخاطر، وتعزيز جاهزية الدولة المصرية للتعامل مع الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية، من خلال تبني أحدث النظم العلمية والتكنولوجية، وتفعيل آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ودعم جهود التنمية المستدامة.

كما تناولت الورشة أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، وتبادل البيانات والمعلومات، بما يدعم منظومة الإنذار المبكر متعدد المخاطر ويرفع كفاءة الاستعداد والاستجابة للأحداث الطارئة.

وشهدت فعاليات الورشة استعراض مشروع MED-EWSA، الهادف إلى تعزيز قدرات أنظمة الإنذار المبكر بمنطقة البحر المتوسط، من خلال تطوير أدوات ومنصات متقدمة لدعم التنبؤ بالمخاطر الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة، إلى جانب التعريف بمكونات المشروع ودوره في تحسين آليات الرصد والتنبؤ وتعزيز تبادل البيانات بين الجهات المعنية.

وأكد المشاركون أهمية الإستفادة من مخرجات المشروع وتطبيقاته لدعم المساعي الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة الإنذار المبكر القائمة على الأثر، وتعزيز قدرة الدولة على الحد من المخاطر ورفع مستويات الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة العامة للأرصاد الجوية للحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرات الدولة المصرية في مجال الإنذار المبكر متعدد المخاطر، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر الطبيعية وتداعيات التغيرات المناخية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو ترسيخ نهج العمل الاستباقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة