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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن صيف 2026 وتحذر من التعرض للشمس

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البداية الرسمية لفصل الصيف ستكون يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

أعلى من معدلاتها الطبيعية

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية،، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن فصل الصيف يشهد سيطرة مرتفع جوي يسهم في ارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة خلال الصيف الحالي ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية.

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة أعلى من المسجلة فعليًا، مؤكدة أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنشر بشكل مستمر تفاصيل حالة الطقس والتغيرات الجوية المتوقعة.

وكشفت أن الفترة المقبلة قد تشهد أكثر من موجة حارة، وقد تستمر بعض فترات ارتفاع درجات الحرارة لأسبوع كامل، داعية المواطنين إلى الاستعداد للتقلبات الجوية المتوقعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بالتغيرات المناخية العالمية، فضلًا عن تأثير ظاهرة النينيو، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، ومشددة على أهمية ارتداء غطاء للرأس لتجنب المشكلات الصحية.

الهيئة العامة للأرصاد الصيف درجات الحرارة التغيرات المناخية

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