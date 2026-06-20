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حالة الطقس غدا أول أيام الصيف.. هل نشهد موجات حارة غير مسبوقة؟

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
عبد العزيز جمال

تشهد حالة الطقس في مصر غدا الأحد الموافق 21 يونيو 2026، أول أيام فصل الصيف، حالة من التقلبات الجوية الموسمية التي تتراوح بين الحرارة المرتفعة والرطوبة النسبية العالية، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، ونشاط الرياح المثيرة للأتربة في بعض المناطق.

يبدأ فصل الصيف رسميا غدا، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ورطب في الصباح الباكر، ثم يتحول تدريجيا إلى حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يشتد الحر على جنوب البلاد ليصل إلى شديد الحرارة، مع اعتدال الطقس ورطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، وميل للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس و درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مختلف المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توزيع درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على محافظات الجمهورية غدا، حيث تتباين درجات الحرارة بين المناطق الساحلية والداخلية والصعيد، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة.

الوجه البحري: العظمى 32 درجة، والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 درجة، والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29 درجة، والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة، والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة، والصغرى 26 درجة.

مدينة الإسكندرية: العظمى 29 درجة، والصغرى 22 درجة.

مدينة مطروح: العظمى 27 درجة، والصغرى 22 درجة.

محافظة سوهاج: العظمى 39 درجة، والصغرى 23 درجة.

محافظة قنا: العظمى 41 درجة، والصغرى 25 درجة.

مدينة أسوان: العظمى 40 درجة، والصغرى 27 درجة.

الظواهر الجوية المصاحبة لأول أيام الصيف

أشارت هيئة الأرصاد إلى مجموعة من الظواهر الجوية التي تصاحب الطقس غدا، وتستدعي اتخاذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين وقائدي المركبات، وتشمل هذه الظواهر:

ارتفاع نسب الرطوبة: يؤدي ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين (1 إلى 2) درجة، مما يجعل الأجواء أكثر حرارة مما هو مسجل فعليا.

الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية في الفترة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

نصائح لقائدى السيارات للقيادة في الشبورة

نشاط الرياح: تنشط الرياح أحيانا بسرعات تتراوح من (30 إلى 40) كم/ساعة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

فرص أمطار خفيفة: توجد فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

السحب المنخفضة: تظهر فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين وقائدي المركبات

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة خلال الطقس غدا، خاصة مع بداية فصل الصيف وتزامن ارتفاع درجات الحرارة مع زيادة نسب الرطوبة، وشملت التوصيات:

  • عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة بين الساعة 12 ظهرا و4 عصرا.
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والواسعة لتخفيف الشعور بالحرارة.
  • شرب كميات كافية من الماء والسوائل طوال اليوم لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري.
  • توخي الحذر أثناء القيادة صباحا بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.
  • متابعة النشرات الجوية اليومية للتعرف على أي تحديثات في حالة الطقس.

فصل الصيف 2026.. التوقعات الموسمية

يبدأ فصل الصيف فلكيا غدا الأحد 21 يونيو، ويستمر نحو 93 يوما، حيث تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس، مع زيادة معدلات الرطوبة على المناطق الساحلية والقريبة من البحر المتوسط، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس. 

حالة الطقس غدًا

وتشير التوقعات الموسمية إلى أن فصل الصيف هذا العام سيكون ضمن المعدلات الطبيعية، مع احتمالية تعرض البلاد لموجات حارة قصيرة نتيجة تأثرها بمنخفض الهند الموسمي وامتداد المرتفع الأزوري.

نصائح للتعامل مع الطقس الحار في أول أيام الصيف

مع بداية فصل الصيف، تقدم هيئة الأرصاد والجهات المعنية مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل مع الأجواء الحارة والرطبة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الصعيد التي قد تتجاوز 40 درجة مئوية، وتشمل هذه النصائح:

  • تأخير الخروج من المنزل في ساعات الصباح الباكر لتجنب الشبورة المائية على الطرق.
  • استخدام وسائل الوقاية من أشعة الشمس مثل القبعات والنظارات الشمسية وواقي الشمس.
  • تشغيل التكييف أو المراوح في الأماكن المغلقة مع تهويتها بشكل جيد.
  • تجنب بذل المجهود البدني الشاق في أوقات الظهيرة.
  • الحرص على تناول وجبات خفيفة ومتوازنة، والإكثار من الفواكه والخضروات الطازجة.
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