حالة الطقس غدا.. تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت 20 يونيو 2026، طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة، مما يجعل الأجواء تبدو أكثر حرارة مما هو مسجل فعليا في موازين الحرارة، وهو ما يحتاج المواطنون إلى أخذه في الاعتبار عند التخطيط للخروج في ساعات النهار.



ويرصد هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس غدا، ودرجات الحرارة المتوقعة على جميع الأنحاء، والظواهر الجوية المصاحبة، مع تقديم نصائح وإرشادات للتعامل مع الأجواء الصيفية الحارة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، تتفاوت درجات الحرارة غدا بين المناطق الساحلية والداخلية، مع تسجيل أعلى قيمها على محافظات جنوب الصعيد، وجاءت التوزيعات الحرارية كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 درجة، والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والصغرى 21 درجة

الوجه البحري: العظمى 34 درجة، والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29 درجة، والصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة، والصغرى 25 درجة

وتشير التوقعات إلى أن محافظات جنوب الصعيد ستشهد أعلى درجات حرارة غدا، حيث تصل العظمى إلى 40 درجة، في حين تبقى السواحل الشمالية الغربية الأكثر اعتدالا بتسجيلها 28 درجة.

وتظهر هذه الفروق الحرارية الواضحة بين شمال البلاد وجنوبها التأثير الكبير للبحر المتوسط في تلطيف الأجواء على المناطق الساحلية، بينما يسود المناخ الصحراوي الحار على محافظات الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا

رصدت خرائط الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والمحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 35، الصغرى 22

الإسكندرية: العظمى 30، الصغرى 22

مطروح: العظمى 27، الصغرى 20

سوهاج: العظمى 39، الصغرى 23

قنا: العظمى 40، الصغرى 25

أسوان: العظمى 42، الصغرى 27



الظواهر الجوية المرافقة لحالة الطقس غدا

تشهد حالة الطقس غدا السبت تنوعا في الظواهر الجوية التي تتوزع على مناطق متفرقة من البلاد، وتشمل:

ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يعزز الإحساس بارتفاع الحرارة عن القيم المسجلة في الظل بمقدار يتراوح بين 1 و2 درجة، مما يجعل الأجواء تبدو أكثر حرارة مما هو مسجل فعليا

شبورة مائية كثيفة تبدأ من الساعة الرابعة صباحا وحتى الثامنة صباحا على مناطق تمتد من شمال البلاد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مما يستدعي من قائدي المركبات توخي الحذر الشديد

نشاط للرياح أحيانا تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترا في الساعة على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة

فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق



نصائح وإرشادات للتعامل مع الطقس غدا

في ضوء التوقعات الجوية غدا، توصي هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدة إرشادات للتعامل مع الأجواء الحارة والظواهر الجوية المختلفة، منها: