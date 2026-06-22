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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بدء الصيف رسمياً.. حالة الطقس لمدة 6 أيام المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
رشا عوني

مع بدء فصل الصيف رسمياً، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 23 يونيو 2026 وحتى السبت 27 يونيو 2026. 

وتستمر الأجواء الحارة على أغلب الأنحاء، خاصة في جنوب البلاد، مع تفاوت ملحوظ بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات

 

تشير التوقعات إلى أن القاهرة الكبرى والوجه البحري ستشهد درجات حرارة عظمى تتراوح بين 34 و35 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى لتسجل ما بين 23 و24 درجة، وهو ما يعكس طقسًا حارًا نهارًا ومائلًا للاعتدال ليلًا. 

أما السواحل الشمالية فستظل الألطف نسبيًا، حيث تتراوح العظمى بين 29 و30 درجة، مع أجواء أكثر اعتدالًا بفضل تأثيرات البحر والجنوب

ارتفاع درجات الحرارة في الصعيد

في مناطق شمال الصعيد، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 36 و38 درجة خلال هذه الفترة، بينما تتراوح الصغرى بين 22 و23 درجة. 

وتشير الأرصاد إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهارًا، مع تحسن نسبي خلال ساعات الليل، لكن يظل الطقس حارًا بشكل عام مقارنة بالشمال.

تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء إلى  السبت

​يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

شبورة مائية

ويشهد الطقس شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

نشاط رياح

كما تشهد الأجواء نشاطا للرياح أحياناً من الثلاثاء 23 يونيو إلى السبت 27 يونيو على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ارتفاع نسب الرطوبة

كما هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة.

بدء فصل الصيف رسمياً

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف بدأ رسميًا، مشيرة إلى أن درجات الحرارة الحالية لا تزال أقل من معدلاتها الطبيعية خلال هذا التوقيت من العام. 

وأوضحت غانم أن نسب الرطوبة بدأت في الارتفاع تدريجيًا، وهو ما يعد السبب الرئيسي وراء زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، حيث تتراوح الزيادة بين درجتين وأربع درجات فوق القيم المسجلة فعليًا.

طقس حار رطب نهارا 

وأضافت أن الطقس يسود حارًا رطبًا خلال ساعات النهار على أغلب المحافظات الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، في حين تتحول الأجواء إلى معتدلة ورطبة خلال فترات المساء على معظم أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى نشاط الرياح في الأماكن المفتوحة بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الشعور بارتفاع نسب الرطوبة.

الحرارة 36 في القاهرة 

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة تسجل 33 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة نتيجة ارتفاع الرطوبة، لافتة إلى أن درجات الحرارة العظمى على المناطق الجنوبية تتراوح بين 41 و42 درجة مئوية.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة أحيانًا على بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى مناطق من جنوب سيناء.

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