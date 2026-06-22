"حار رطب نهارا".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف بدأ رسميًا في مصر، ومن المتوقع أن تستمر أجواؤه لنحو ثلاثة أشهر، مع تسجيل درجات حرارة حول إلى أعلى من المعدلات الطبيعية في أغلب الأيام، خاصة خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأوضحت غانم ، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع نسب الرطوبة سيكون العامل الأبرز خلال الصيف، إذ يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية، مشيرة إلى احتمالية التعرض لموجات حارة قد تمتد لأيام عدة في ظل تأثيرات التغيرات المناخية.

ودعت المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مشددة على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالة الطقس.