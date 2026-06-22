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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة ورياح محملة بالرمال على هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب جنوب سيناء وجنوب الصعيد..بينما يسود لطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية . أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى


القاهرة 33 23
العاصمة الجديدة 34 22
6 أكتوبر 34 22
بنها 33 23
دمنهور 32 21
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 32 22
بلطيم 29 21
المنصورة 33 22
الزقازيق 33 23
شبين الكوم 32 22
طنطا 32 22
دمياط 28 23
بورسعيد 29 24
الإسماعيلية 35 21
السويس 34 22
العريش 28 20
رفح 28 20
رأس سدر 35 23
نخل 33 21
كاترين 29 14
الطور 32 25
طابا 34 21
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 36 27
الإسكندرية 29 22
العلمين 29 22
مطروح 28 22
السلوم 31 21
سيوة 34 20
رأس غارب 37 26
سفاجا 39 26
مرسى علم 39 27
شلاتين 36 26
حلايب 34 26
أبو رماد 36 25
مرسى حميرة 36 25
أبرق 36 25
جبل علبة 37 25
رأس حدربة 34 25
الفيوم 34 22
بني سويف 34 22
المنيا 35 22
أسيوط 35 23
سوهاج 37 23
قنا 39 26
الأقصر 40 26
أسوان 40 27
الوادي الجديد 37 28
أبوسمبل 41 27

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