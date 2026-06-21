الأرصاد تحذر من ارتفاع الإحساس بالحرارة.. وتوجه نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

تتزايد معدلات الإحساس بدرجات الحرارة، بالتزامن مع بداية فصل الصيف وارتفاع نسب الرطوبة في مختلف أنحاء الجمهورية ما يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية خاصة خلال فترات النهار.

تجنب التأثر بموجات الحر

وفي الوقت الذي يستعد فيه طلاب الثانوية العامة لأداء امتحاناتهم، طالبت هيئة الأرصاد الجوية بضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية لتجنب التأثر بموجات الحر والرطوبة المرتفعة.

الظواهر الجوية المعتادة

وأوضحت الهيئة أن الأجواء الحالية تقع ضمن المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام، مع استمرار بعض الظواهر الجوية المعتادة التي تستوجب الحذر، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الظهيرة.

درجة الحرارة العظمى

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة غدًا ستكون ضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، دون تسجيل أي ارتفاعات ملحوظة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 33 درجة مئوية.

أعلى معدلات للرطوبة

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال فصل الصيف يؤدي إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة الفعلية، لافتة إلى أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان أعلى معدلات للرطوبة على مدار العام، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الإحساس بحرارة الطقس.

الشعور بالأجواء الحارة

وأضافت أن المناطق الساحلية تعد الأكثر تأثرًا بارتفاع الرطوبة، حيث قد تتجاوز النسبة 95% خلال الأشهر المقبلة، ما يزيد من الشعور بالأجواء الحارة رغم استقرار درجات الحرارة المسجلة.

وأكدت أن الطقس خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف يأتي في نطاقه الطبيعي، حيث يسود طقس حار نهارًا على أغلب المحافظات، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر على محافظات جنوب الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان اللتين تسجلان أعلى المعدلات الحرارية خلال الأيام الحالية. كما تتراوح درجات الحرارة ليلًا بين 24 و26 درجة مئوية، ما يوفر أجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بفترات النهار.

الظواهر الجوية المصاحبة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار خلال فصل الصيف، خاصة على بعض مناطق جنوب البلاد ومحافظات الصعيد، مؤكدة أن الشبورة المائية تظل الظاهرة الأكثر تأثيرًا خلال الفترة الحالية، لا سيما على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

تحسن مستوى الرؤية الأفقية

وأوضحت أن الشبورة قد تكون كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، لكنها سرعان ما تنقشع مع سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى تحسن مستوى الرؤية الأفقية تدريجيًا.

التأثر بارتفاع درجات الحرارة

ووجهت الدكتورة منار غانم عددًا من النصائح للمواطنين، خاصة طلاب الثانوية العامة، بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم، إلى جانب استخدام المظلات أو ارتداء أغطية الرأس أثناء التواجد في الأماكن المكشوفة، للحد من التأثر بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.