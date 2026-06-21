أطول نهار في العام تشهده مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة الانقلاب الصيفي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدء فصل الصيف فلكياً في نصف الكرة الأرضية الشمالي، اليوم الأحد الحادي والعشرين من يونيو، وهو الحدث الفلكي السنوي المعروف باسم "الانقلاب الصيفي".

أطول نهار في العام

وأوضحت الهيئة، أن هذا اليوم يمثل ذروة فصل الصيف من الناحية الفلكية، حيث تشهد مصر والبلدان الواقعة في النصف الشمالي من الكوكب ظاهرتين زمنيتين مميزتين، هما أطول نهار في العام، حيث تصل ساعات سطوع الشمس وعدد ساعات النهار إلى ذروتها القصوى خلال السنة وكذلك أقصر ليل في العام حيث تتقلص فترة الظلام لتسجل الليلة الأقصر على مدار الـ 365 يوماً.

الوضع الفلكي وتأثيره على الطقس

وأضافت أن الوضع الفلكي يشهد اليوم تعامداً كاملاً لأشعة الشمس على مدار السرطان (الذي يمر بجنوب مصر)، مما يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة معدلات الإشعاع الشمسي وحرارة الطقس، تزامناً مع الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بجرارة الأجواء.

وطالبت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة خلال ذروة فصل الصيف، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الظهيرة، مع متابعة النشرات اليومية لتحديثات درجات الحرارة.

وأعلنت الهيئة توقعات الطقس خلال الساعات القادمة، تحديدًا غدا الإثنين 22 يونيو.

وأوضحت الهيئة أن ذروة فصل الصيف فلكياً منحت مصر أطول نهار وأقصر ليل في العام نتيجة تعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، مما يمهد لأجواء حارة ورطبة تمتد لطقس الإثنين.

حالة الطقس غدا الاثنين

وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الهيئة، يسود غداً الإثنين طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يصبح شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطباً ليلاً على أغلب الأنحاء مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة مئوية.

ويشهد الطقس غدا، شبورة مائية تتكون في الصباح الباكر (من 4 إلى 8 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً بجانب نشاط للرياح المثيرة للأتربة، حيث تنشط الرياح أحياناً بسرعة تتراوح بين (30 إلى 40) كم/ساعة على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا الاثنين

وتظل هناك فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتظهر سحب منخفضة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة تعمل على تلطيف الأجواء صباحاً، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا الإثنين 22 يونيو، بمختلف المناطق، تكون كالتالي: