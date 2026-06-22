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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، بعدما اقترب الفراعنة من حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

ويدخل منتخب مصر المباراة بمعنويات مرتفعة عقب انتصاره على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية، وهو الفوز الذي منحه صدارة المجموعة السابعة وقربه من العبور إلى الدور المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع إيران فجر يوم الجمعة 27 يونيو 2026، في مواجهة ستكون حاسمة لتحديد ملامح المتأهلين عن المجموعة.

موعد مباراة مصر وإيران

التاريخ: الجمعة 27 يونيو 2026 (فجر السبت)

التوقيت: السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، بعد تعادله أمام بلجيكا في الجولة الأولى ثم الفوز على نيوزيلندا في الجولة الثانية، بينما يلاحقه منتخبا إيران وبلجيكا برصيد نقطتين لكل منهما، في حين يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بنقطة واحدة.

ترتيب المجموعة السابعة

1- مصر – 4 نقاط
2- إيران – نقطتان
3- بلجيكا – نقطتان
4- نيوزيلندا – نقطة واحدة

وتحمل مواجهة إيران أهمية كبيرة للفراعنة، إذ يمنح الفوز منتخب مصر بطاقة التأهل إلى دور الـ32 مع ضمان صدارة المجموعة، بينما قد يكون التعادل كافيًا أيضًا لمواصلة المشوار، وفقًا لنتائج الجولة الأخيرة.

وكان منتخب مصر قد بدأ مشواره في البطولة بالتعادل مع بلجيكا بنتيجة 1-1، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضع نفسه في موقع مميز قبل الجولة الحاسمة.

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