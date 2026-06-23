شبورة ورياح وأجواء رطبة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع اعتدال درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر.

وذكرت الهيئة أن الطقس سيكون حارًا ورطبًا نهارًا على مناطق شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تشهد محافظات جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة، في حين يسود طقس معتدل ورطب خلال ساعات الليل على أغلب المناطق، ويميل للحرارة بجنوب الصعيد.

وأشارت إلى احتمالية ظهور شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة بالمناطق الممتدة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا في بعض الأماكن.

كما توقعت الهيئة نشاطًا متقطعًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

وأضافت أن بعض المناطق قد تشهد تكون سحب منخفضة خلال ساعات الصباح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا، مع فرص محدودة لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

* القاهرة الكبرى: 34 للعظمى و23 للصغرى.

* الوجه البحري: 33 للعظمى و22 للصغرى.

* السواحل الشمالية الغربية: 29 للعظمى و21 للصغرى.

* السواحل الشمالية الشرقية: 31 للعظمى و22 للصغرى.

* شمال الصعيد: 35 للعظمى و22 للصغرى.

* جنوب الصعيد: 39 للعظمى و25 للصغرى