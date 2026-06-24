أخبار التوك شو| معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار والطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية.. اعرف الأسباب



شهدت الفترة الأخيرة أخبارا كثيرة، بشأن حذف المواطنين غير المستحقين من بطاقات التموين، والكثير يبحث عن المعايير الخاصة بحذف الفئات غير المستحقة.

وقال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن البطاقات التموينية التي يتوقف صرف الدعم من خلالها يكون ذلك نتيجة انطباق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، موضحًا أنه إذا انطبقت هذه المحددات والمعايير على رب الأسرة يتم إيقاف البطاقة بالكامل، أما إذا كان المستفيد تابعًا على البطاقة التموينية فيتم وقف الدعم الخاص به فقط دون باقي أفراد الأسرة.



مدبولي: نتطلع إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام بين الولايات المتحدة وإيران



عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إننا نتطلع إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأضاف مدبولي، أننا نؤكد ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران واستكمال المفاوضات، وأن الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران يجب أن يضمن أمن الخليج والدول العربية.



ما توقعاتك لنتيجة مباراة مصر وإيران بكأس العالم 2026؟.. شوف رأي الجمهور

قدم برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقرير فيديو من الشارع يرصد توقعات المواطنين لـ مباراة مصر وإيران المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في السادسة صباحا.

وقال أحد الجماهير، أن المنتخب سيقدم مباراة قوية، أمام إيران، وأن فوز المنتخب يعني صدارة المجموعة، ومقابلة أحد التوالي قد يكون من المجموعة الأولى.

الدعم النقدي لن يطبق في بداية الشهر.. برلماني يكشف مفاجأة لأول مرة

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن ما ينشر بخصوص التحول من الدعم العيني لـ الدعم النقدي، وهل هذا القرار سيتم تطبيقه في الأول من شهر 7.

وقد أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أنه دخل إلى مناقشات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو لديه تخوفات بشأن آليات تنفيذ الدعم النقدي إلا أن هذه التخوفات زادت بعد الاستماع إلى عرض الحكومة داخل البرلمان خاصة في ظل غياب معايير واضحة لتحديد المستحقين للدعم.

مايان السيد تكشف كواليس فيلميها "ولنا في الخيال حب" و "وتر واحد"

كشفت الفنانة مايان السيد، كواليس فيلم "ولنا في الخيال حب"، قائلة: إن الفيلم يحتل مكانة خاصة لديها، لأنه جاء في مرحلة كانت تبحث فيها عن أدوار مختلفة تمنحها مساحة أكبر للتنوع والتحدي كممثلة، مشيرة إلى أن شخصية "وردة" جذبتها منذ اللحظة الأولى وشجعتها على خوض التجربة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4971 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5800 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6628 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46400 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 24 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.77 جنيه

سعر الشراء: 49.64 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.76 جنيه

سعر الشراء: 56.59 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 65.82 جنيه

سعر الشراء: 65.63 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.26 جنيه

سعر الشراء: 13.22 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.55 جنيه

سعر الشراء: 13.51 جنيه.

القاهرة 33.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 24 يونيو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 24 يونيو 2026.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026



العظمى

القاهرة 33

الإسكندرية 31

شرم الشيخ 37

مطروح 29

أسوان 41

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية



الرياض 45

طرابلس 31

الكويت 42

القدس 31

الخرطوم 39

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم



أنقرة 29

مدريد 37

روما 34

بكين 30

موسكو 22

ترامب: إيران في موقف حرج وعلى وشك السقوط ومستعدة لتقديم أي شيء

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ إيران في موقف حرج وعلى وشك السقوط ومستعدة لتقديم أي شيء، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال ترامب إنّ مجلس الشيوخ قدم الدعم لإيران من خلال التصويت على صلاحيات الحرب.

وأضاف أنّ مجلس الشيوخ أجرى تصويتا عديم الجدوى وسيئ التوقيت بشأن قانون صلاحيات الحرب.