مايان السيد تكشف كواليس فيلميها "ولنا في الخيال حب" و "وتر واحد"

كشفت الفنانة مايان السيد، كواليس فيلم "ولنا في الخيال حب"، قائلة: إن الفيلم يحتل مكانة خاصة لديها، لأنه جاء في مرحلة كانت تبحث فيها عن أدوار مختلفة تمنحها مساحة أكبر للتنوع والتحدي كممثلة، مشيرة إلى أن شخصية "وردة" جذبتها منذ اللحظة الأولى وشجعتها على خوض التجربة.

كما تحدثت خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، عن الصعوبات التي واجهتها في التحضير للدور، موضحة أن الشخصية كانت مركبة ومتعددة الأبعاد، إضافة إلى اضطرارها لتعلم العزف على البيانو وتقديمه بشكل حي ضمن أحداث العمل.

وتطرقت الفنانة الشابة إلى اهتمامها بالأعمال الاستعراضية، مؤكدة حبها للمسرح والغناء والرقص، وأنها ترحب بالمشاركة في الأعمال الموسيقية التي تتيح لها تقديم مواهبها المختلفة.

وأشادت بتجربتها في العمل مع أحمد السعدني، واصفة إياه بالفنان الموهوب والداعم لزملائه، كما أثنت على موهبة عمر روزيك وشغفه بالإبداع والتفاصيل الفنية.

وعبرت مايان السيد، عن سعادتها بردود الفعل النقدية والجماهيرية التي حظي بها الفيلم، مؤكدة أن إشادة النقاد بأدائها كانت من أكثر الأمور التي أسعدتها خلال الفترة الأخيرة.

كما تحدثت عن مشاركتها في فيلم "كولونيا" مع أحمد مالك، وإخراج محمد صيام، مشيرة إلى أن التجربة منحتها مساحة كبيرة لتطوير الشخصية وإضافة تفاصيل خاصة بها.

وكشفت في ختام اللقاء عن أحدث أعمالها، وهو فيلم "وتر واحد" الذي تشارك في بطولته مع ويجز، ومن إخراج علي العربي، مؤكدة أن العمل يقدم شخصية مختلفة وجديدة بالنسبة لها، وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.