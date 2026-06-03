كنت أميل للعزلة وتصالحت مع الموت.. تصريحات مثيرة للفنانة مايان السيد

كشفت الفنانة مايان السيد عن تفاصيل مؤثرة من حياتها الشخصية والفنية، مؤكدة أن رحلتها لم تكن سهلة كما يعتقد البعض، بل مرت خلالها بمحطات صعبة صنعت شخصيتها الحالية.

وقالت مايان السيد ببرنامج ABTalks مع الإعلامي أنس بوخش، إنها بدأت العمل في سن 17 عاما من خلال الإعلانات، وقررت منذ ذلك الوقت الاعتماد على نفسها ماديا وعدم تحميل أسرتها أي أعباء.

وأوضحت مايان السيد: أنها عندما قررت الاتجاه إلى التمثيل خاضت أول تجربة أداء وتم قبولها مباشرة، مشيرة إلى أنها لم تكن تمانع حجم الدور بقدر ما كانت تسعى لتحقيق حلمها والوقوف أمام الكاميرا.

وتحدثت مايان السيد عن علاقتها بالشهرة، مؤكدة أنها لم تكن تحبها في البداية، خاصة بعد تعرضها لتعليقات سلبية وانتقادات طالت شكلها وأداءها الفني.

وأشارت مايان السيد إلى أنها مرت بفترة شعرت خلالها بأنها غير محبوبة، ما دفعها للعزلة والبقاء في المنزل لفترات طويلة، قبل أن تبدأ رحلة التصالح مع نفسها وتدرك أن وجود جمهور يتابعها ويحبها يعد نعمة كبيرة.

واعترفت مايان السيد بأنها تأثرت بشدة بعد عرض أحد أعمالها قبل عامين، عندما واجهت موجة من الانتقادات القاسية، وقالت إنها كانت تقرأ كل التعليقات السلبية في وقت كانت تعاني فيه من ضعف الثقة بالنفس، وهو ما تسبب لها في ضغوط نفسية كبيرة وأفكار مؤلمة وصلت إلى التفكير في إيذاء نفسها.

كما تطرقت إلى معاناتها مع الوزن، مؤكدة أن تعليقا سلبيا سمعته في طفولتها ترك أثرا كبيرا بداخلها، ما دفعها إلى الامتناع عن الطعام لفترة طويلة وأصابها بالأنيميا، وكشفت أنها استمرت لعامين في تناول دواء للتخسيس دون استشارة طبيب، الأمر الذي أثر على حالتها النفسية وأصبح أشبه بالإدمان، قبل أن تتخذ قرارا بالتوقف عنه والتصالح مع شكلها وجسدها.

وأوضحت مايان السيد أن نقطة التحول الحقيقية في حياتها جاءت قبل عام، عندما واجهت عدة أزمات متزامنة، منها وعكة صحية ومشكلات عائلية كادت تنتهي بانفصال والديها.

وقالت إنها سافرت بمفردها لمدة 25 يوما، وخلال تلك الرحلة أعادت النظر في حياتها بالكامل، وقررت أن تسامح نفسها وتتقبلها كما هي.

مايان السيد تتحدث عن تجاربها العاطفية

وأكدت مايان أنها مرت بعلاقات شعرت خلالها بأن الطرف الآخر يحاول تقييدها أو التقليل من نجاحها بسبب الغيرة، وهو ما جعلها تدرك أنها تحتاج إلى شخص يتقبل طموحها ويدعمها بدلا من محاولة إطفاء بريقها.

كما تحدثت عن مخاوفها القديمة من الموت، مشيرة إلى أنها تصالحت مع هذه الفكرة بعد فترة من التأمل، وأصبحت تنظر إليها باعتبارها جزءا طبيعيا من رحلة الحياة.

وأضافت أنها تخشى أحيانا الشعور بالوحدة أو عدم فهم الآخرين لها، لكنها تعلمت مع الوقت الاستمتاع بصحبة نفسها وعدم ربط سعادتها بوجود الآخرين.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن أصعب فترة مرت بها كانت عندما شعرت بالفشل والضياع بالتزامن مع الأزمة التي مرت بها أسرتها، لكنها تمسكت بإيمانها بأن بعد كل عسر يسرا، وأن الإنسان كلما انكسر منحه الله القوة للوقوف من جديد.