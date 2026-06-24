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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ما توقعاتك لنتيجة مباراة مصر وإيران بكأس العالم 2026؟.. شوف رأي الجمهور

الجمهور
الجمهور
البهى عمرو

قدم برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقرير فيديو من الشارع يرصد توقعات المواطنين لـ مباراة مصر وإيران المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في السادسة صباحا.

وقال أحد الجماهير، أن المنتخب سيقدم مباراة قوية، أمام إيران، وأن فوز المنتخب يعني صدارة المجموعة، ومقابلة أحد التوالي قد يكون من المجموعة الأولى.

مران حماسي للمنتخب

 

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباته بجامعة جونزاجا بسبوكين استعدادا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

شارك في المران 24 لاعباً، بينما أدى حمدي فتحي برنامج تأهيلي بعد إصابته بآلام في الخلفية، وأدى حسام عبد  المجيد برنامجا علاجيا، وأجرى فحوصات طبية تحت إشراف محمد أبو  العلا، طبيب المنتخب.

حضر مران منتخب مصر هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العينين، أعضاء المجلس.

تقام مباراة منتخب مصر وإيران في الثامنة مساء يوم ٢٦ يونيو بتوقيت سياتل، السادسة صباح يوم ٢٧ يونيو بتوقيت القاهرة، حيث يتصدر منتخب مصر قمة المجموعة برصيد ٤ نقاط ثم إيران وبلجيكا في المركز الثاني والثالث برصيد نقطتين ثم نيوزيلندا في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطة.

صدى البلد إيران المنتخب مباراة مصر وإيران مصر وإيران

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