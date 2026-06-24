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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ غدا والرطوبة عالية

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا، حيث يشهد استمرار الأجواء الحارة والرطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما تشتد وطأة الحرارة على مناطق جنوب البلاد، مع رصد فرص أمطار خفيفة وظواهر جوية مؤثرة على حركة الطرق.

الطقس غدا في مصر

وأوضحت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أن الطقس غدا، يشهد أجواء معتدلة الحرارة رطبة في الصباح الباكر، ليتحول مع تقدم ساعات النهار إلى حار رطب على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في حين يصبح الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، ويميل الطقس للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلاً للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة في بيانها من الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل، بنسب تتراوح ما بين درجة إلى درجتين مئويتين، حيث تسجل القاهرة الكبرى غداً 35 درجة عظمى بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة، ويشهد الوجه البحري 34 درجة عظمى بمحسوسة تبلغ 36 درجة، وتسجل السواحل الشمالية الغربية 30 عظمى (32 محسوسة)، والشرقية 31 عظمى (33 محسوسة).

درجات الحرارة غدا في مصر

وتشهد محافظات الصعيد خلال الطقس غدا، المعدلات الأعلى حرارة؛ إذ يسجل شمال الصعيد 37 درجة عظمى وتصل المحسوسة إلى 38 درجة، في حين تقترب الأجواء من حاجز شديد الحرارة في جنوب الصعيد لتسجل الحرارة العظمى 41 درجة مئوية، بينما ترتفع المحسوسة الفعلية لتصل إلى 42 درجة مئوية.

وعلى صعيد الظواهر الجوية المؤثرة، أشار البيان إلى تكون شبورة مائية صباحية (من الساعة 4 وحتى الساعة 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مؤكدة أنها قد تكون كثيفة أحياناً وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق السريعة والزراعية.

كما توقعت الأرصاد نشاطاً للرياح أحياناً على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، وتتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كيلومتراً في الساعة، مما يساعد على تلطيف الأجواء. 

ولفت البيان إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

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