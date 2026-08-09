ماذا تفعل في الدقائق الأخيرة قبل أذان المغرب؟.. النبي أوصى بـ5 أعمال

لاشك أنه من الأهمية معرفة ماذا تفعل في الدقائق الأخيرة قبل أذان المغرب ؟، للعمل بها خاصة وقد كثرت النصوص النبوية الشريفة الدالة على فضل هذا الوقت المبارك وما فيه من نفحات وبركات ، حيث إن السؤال عن ماذا تفعل في الدقائق الأخيرة قبل أذان المغرب ؟، يعد من الهدي النبوي الذي ينبغي اتباعه للفوز بهذه الساعة الثمينة ، التي تعد من ساعات استجابة الدعاء .

ماذا تفعل في الدقائق الأخيرة قبل أذان المغرب

ورد كإجابة للاستفهام عن أفضل الأعمال المستحبة قبل المغرب أو بصيغة أخرى ماذا تفعل في الدقائق الأخيرة قبل أذان المغرب ؟، أن هذه الساعة الثمينة تفوت على المؤمن غالباً إذا كان صائمًا بالانشغال بإعداد الإفطار والتهيؤ له، وإذا لم يكن يصوم الإثنين والخميس ، فإنه ينشغل بالدنيا .

وهذا لا ينبغي لمن حرص على تحصيل الأجر فهي لحظات ثمينة ودقائق غالية، وهي من أفضل الأوقات للدعاء وسؤال الله تعالى ،فهي من أوقات الاستجابة، كما جاء في الحديث ( ثلاث مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر)، رواه الترمذي.

وكان السلف الصالح، لآخر النهار أشد تعظيماً من أوله لأنه خاتمة اليوم والموفق من وفقه الله لاستغلال هذه الساعة في دعاء الله عز وجل، والإكثار من الذكر واستغفار ، خاصة وأنه وقت لاحق بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، التي خصها الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- بمزيد من الفضل.

فلعل في هذا دلالة إلى فضل الدعاء بعد صلاة العصر والذي يمتد وقته إلى ما قبل غروب الشمس، وهذا ليس بيوم الجمعة فقط وإنما بكل الأيام ، حيث حث عليها الله تعالى في قوله: « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » الآية 238 من سورة البقرة.

وبناء عليه يمكن إيجاز ماذا تفعل في آخر ساعة قبل المغرب لاغتنام فضلها ؟، بعدة أعمال يأتي الدعاء في المقدمة وذكر الله تعالى ، والاستغفار والتسبيح ، وقراءة القرآن ، وانتظار الصلاة في المصلى في الدقائق الأخيرة بآخر ساعة قبل المغرب، والصدقة وصلة الرحم ولو عن طريق الهاتف وما نحوها من الأعمال الصالحة، التي تغتنم بها هذه الساعة الثمينة.

أفضل أدعية الدقائق الأخيرة قبل أذان المغرب

تعد أدعية الدقائق الأخيرة قبل أذان المغرب وبعد صلاة العصر من الأدعية المأثورة والواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأهمها الإكثار من الاستغفار فقد كان يستغفر الله تعالى في اليوم أكثر من سبعين مرة ، ويردد الأذكار، ومنها:

1- اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ البُخْلِ، وأَعُوذُ بكَ مِنَ الجُبْنِ، وأَعُوذُ بكَ أنْ أُرَدَّ إلى أرْذَلِ العُمُرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا -يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ- وأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ.

2-اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفر بك اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق.

3- «اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين».

4- اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

5- «اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي».

6- «اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك».

7- لا إلَه إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ لَه لَه الملكُ ولَه الحمدُ وَهوَ علَى كلِّ شيءٍ قديرٌ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ولا نعبدُ إلَّا إيَّاهُ لَه النِّعمةُ ولَه الفضلُ ولَه الثَّناءُ الحسَنُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ مخلصينَ لَه الدِّينَ ولَو كرِه الكافرونَ .