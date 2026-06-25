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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تراجع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 25 يونيو 2026، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر عالميًا، ما انعكس على مختلف الأعيرة المتداولة في السوق المحلية، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر انتشارًا بين المواطنين وفقًا لما رصدة صباح البلد.

هبوط أسعار الذهب في السوق المحلية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5645 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 24 حوالي 6451 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 18 نحو 4839 جنيهًا. كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 45160 جنيهًا.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 6451 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5645 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 4839 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 45160 جنيهًا.

الذهب العالمي يكسر حاجز 4000 دولار

على الصعيد العالمي، هبطت أسعار الذهب بشكل حاد لتسجل الأوقية نحو 3998.75 دولار، متراجعة بأكثر من 113 دولارًا خلال التداولات، وهو أدنى مستوى تسجله منذ نحو 7 أشهر، بعد كسر مستوى 4000 دولار الذي اعتبره المستثمرون أحد أهم مستويات الدعم خلال الفترة الماضية.

أسباب التراجع العالمي

يرجع انخفاض الذهب عالميًا إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، إلى جانب تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن، ما أدى إلى زيادة عمليات البيع في الأسواق العالمية.

كما ساهمت التوقعات المرتبطة بالسياسة النقدية الأمريكية وقرارات أسعار الفائدة المرتقبة في الضغط على أسعار المعدن النفيس خلال الأيام الأخيرة.

توقعات الفترة المقبلة

ويتابع المتعاملون في سوق الذهب المحلي تطورات الأسعار العالمية عن كثب، باعتبارها العامل الرئيسي المؤثر على حركة الذهب في مصر حاليًا. ويرى محللون أن استمرار تداول الأوقية دون مستوى 4000 دولار قد يفتح الباب أمام مزيد من التراجعات خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت قوة الدولار الأمريكي وتزايدت التوقعات بتشديد السياسة النقدية.

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