ناجي فرج: أسواق الذهب والعملات تعكس حالة من عدم الاستقرار العالمي

أكد الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب، أن أسعار الذهب شهدت تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر الجرام إلى أقل من 4 آلاف جنيه، وذلك عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي، الذي أكد خلاله تبني نهج واقعي في التعامل مع معدلات التضخم.

وأضاف أن الذهب العالمي تراجع بأكثر من 200 دولار، متأثرًا بالتطورات الاقتصادية والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية.

وأوضح فرج أن البورصات العالمية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية بشكل يومي، ويتم تحديد أسعار الذهب وفقًا للتطورات العالمية وحركة الأسواق.

أسعار الذهب والعملات تعكس حاليًا حالة من عدم الاستقرار

وأشار إلى أن أسعار الذهب والعملات تعكس حاليًا حالة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات المستمرة في المؤشرات الاقتصادية العالمية.