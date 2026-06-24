سيرتفع مجددا.. شعبة الذهب: إقبال كبير على الشراء مع انخفاض أسعاره

قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الفرصة الحالية قوية لشراء الذهب وليس البيع، موضحا أن الظروف الاقتصادية والسياسية أثرت على المعدن عالميا ومحليا.

وتابع المهندس هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الذهب عالميا سجل قمة تاريخية في يناير عند 5600 دولار، وهبط إلى مستويات متراجعة.

وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن المؤثرات في أسعار الذهب تكون وقتية، معلقا: 2026 سنة غريبة بين زيادات قوية وهبوطات كبيرة، خسائر المعدن عالميا قرابة 7 % منذ بداية العام.

وأوضح: سعر الجنيه الذهب تراجع ليسجل 45.6 ألف جنيه، وفي يناير 2026 اقترب من 60 ألف جنيه، وأنصح الناس تشتري ذهب في الوقت الحالي واستثمار المعدن لفترة طويلة سنة سنتين.

وذكر: إقبال كبير على شراء المعدن الأصفر محليا، بكل تأكيد الذهب سيرتفع مرة أخرى، والموازين ستختلف والذهب سيصعد مرة أخرى.

من جانبه، قال الإعلامي أحمد موسى، إن سعر الذهب ينهار، وفي تراجعات مستمرة، موضحا أن سعر الجرام تراجع ألف جنيه خلال أقل من شهر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر الأوقية عالميا تراجعت 600 دولار خلال شهر يونيو الجاري.