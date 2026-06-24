فرصة للشراء.. شعبة الذهب: متوسط سعر الجرام عيار 21 بـ 6700 جنيه.. والجنيه الذهب 45600

أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض أسعار الذهب يكون فرصة جيدة للشراء وليس للبيع.



الحرب غيرت موازين

وقال هاني ميلاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" ،:" الحرب غيرت موازين الأسواق بسبب إضراب أسواق الطاقة والنفط".

وتابع هاني ميلاد :" أوقية الذهب عالميا انخفضت لأقل من 4000 دولار للأوقية "، مضيفا:" تغيرات في أسعار الذهب تتأثر الأوضاع الاقتصادية والسياسية ".



وأكمل هاني ميلاد :" متوسط سعر عيار 21 بـ 6700 جنيه للجرام وسعر الجنيه الذهب بحوالي 45 ألفا و600 جنيه ".

ولفت هاني ميلاد :" اشتروا الذهب دلوقتي وسيبوا لمدة سنة ولا أتنين .. هتحوش فلوسك وتستفيد كويس وهناك طلب كبير من الناس على شراء الذهب بعد انخفاض أسعاره".

