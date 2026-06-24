بعد الحكم بـ15 سنة سجنا.. جنايات مستأنف دمنهور تحيل أوراق المتهمين بقتل المسلماني تاجر الذهب للمفتي

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور "الدائرة الثانية"، المنعقدة اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، بإحالة أوراق المتهمين "فارس.ع.م" و"سيف الدين.أ.م"، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك لاتهامهما بقتل تاجر الذهب الشهير أحمد المسلماني، بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الرحيم علي على مرسي عبد العال، وذلك بعد أن استمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، ومرافعة الدفاع عن المجني عليه، لتسدل الستار على القضية المقيدة برقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، ورقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور.

كانت محكمة جنايات دمنهور "درجة أولى، الدائرة السادسة"، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، قضت في 11 يناير الماضي بالسجن المشدد 15 سنة على المتهمين، وإلزامهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف الإدارية، وهو الحكم الذي طعن عليه المتهمون بالاستئناف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بالعثور على المجني عليه "أحمد المسلماني" أحد تجار الذهب المعروفين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، مصابًا بإصابات خطيرة، وتوفي متأثرًا بجراحه فور نقله إلى المستشفى. وبتقنين الإجراءات، تمكنت مديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأُحيلا إلى المحاكمة الجنائية.