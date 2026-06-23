إصابة 9 أشخاص في حادث على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بجروح وإصابات متفرقة، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه الإسكندرية، أمام قرية السبعين التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي الرعاية الطبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع الحادث وانتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين من المعاينة الأولية تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد محمود الجندي، 27 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم وعلي محمد السيسي، 31 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيمن والسيد محمد رزق، 50 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ونورهان محمد القصاص، 20 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن، وأحمد عبده علاء الدين، 28 عامًا، بكسر مضاعف بالذراع الأيمن.

كما أصيب أحمد عبد النبي القصاص، 30 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعائشة ياسين محمد، 70 عامًا، باشتباه إصابة بالعمود الفقري والذراع الأيمن، وصلاح علاء محمد، 19 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وأحمد إبراهيم محمد، 32 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيمن ونزيف بالبطن وجميعهم يقيمون بمدينة دسوق.

وقد قدم الفريق الطبي بمستشفى إيتاي البارود المركزي الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة للمصابين، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة لتتولى الجهات المختصة التحقيق.