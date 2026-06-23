ثاني الجلسات.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طالب بكفر الدوار في البحيرة

تعقد محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء محمود محمد السعيد، وأيمن صلاح محمد إسماعيل غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب عبد الرحمن محمد صالح إسماعيل، بمركز كفر الدوار، لمناقشة الطبيب الشرعي وشهود الاثبات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى فبراير 2026، حيث قام ثلاثة أشخاص أشقاء، بينهم حدث بالتعدي على طالب، أثناء قيامه بفض مشاجرة حدث بين المتهمين وطرف آخر، حتى سقط قتيلاً، وذلك بقسم كفر الدوار.

ووجهت النيابة العامة للمهتمين الأول والثاني تهمة القتل العمد، وكشفت التحقيقات أن الجريمة ارتكبت إثر خلافات سابقة نشأت عقب تدخل المجني عليه للفض والصلح في نزاع بين شقيق المتهمين وطرف آخر، وأوضحت التحقيقات أن تدخل المجني عليه بدافع الشهامة أدى إلى دفع الشقيق الأصغر للمتهمين، الأمر الذي أغضب المتهمين وجعلهم يبيتون النية وعقد العزم على التخلص منه.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أعدوا العديد من الأسلحة البيضاء شملت "مطواة قرن غزال، وسكيناً، وعصا خشبية"، وتوجهوا إلى مكان تواجد الضحية، وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً، حيث سدد المتهم الأول "الحدث" طعنة نافذة استقرت في صدر المجني عليه وأودت بحياته، في حين تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة لمؤازرته وحشد القوة للتغلب على الضحية وإزهاق روحه.