حبس عامل أنهى حياة زوجته بـ"شاكوش" بقرية النقراش بالبحيرة

قررت جهات التحقيق بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، حبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، لاتهامه بإنهاء حياة زوجته بضربها بأداة حديدية "شاكوش" على رأسها بسبب خلافات زوجية.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الجريمة، مشيرًا إلى وجود خلافات زوجية سابقة دفعت لتدبير الواقعة، وأوضح المتهم في أقواله أنه انتظر زوجته حتى فرغت من أداء الصلاة، ثم باغتها بضربات متتالية على رأسها باستخدام "شاكوش" كانت بحوزته حتى فارقت الحياة.

​وعقب التأكد من وفاة المجنى عليها فر المتهم وصعد أعلى مبنى مدرسة القرية محاولًا الانتحار، إلا أن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إيتاي البارود تمكنوا من إنقاذه وإحباط محاولته، وتم إلقاء القبض عليه واقتياده إلى ديوان المركز.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول نسمة إ، 35 عامًا، مقيمة قرية النقراش دائرة المركز جثة هامدة، متأثرة باصابتها بكسور وجروح بعظام الجمجمة، وذلك اثرى تعدى عليها بآلة حادة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها وذلك بسب خلافات أسرية نشبت بينهما قام على اثرها بضربها بشاكوش على الرأس حتى سقطت قتيلة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وجار تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.