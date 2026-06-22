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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حماية البحيرات والمركز الدولي للأسماك يبحثان تعزيز التعاون الفني وتطوير مفرخات البلطي

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
قسم الأخبار

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة في مختلف الأنشطة والمجالات، استقبل اللواء أ.ح الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، الدكتور أحمد نصر الله "الممثل القطري للمركز الدولي للأسماك في مصر"، يرافقه المهندس أشرف السباعي "الباحث بالمركز الدولي للأسماك"، وذلك خلال زيارة ميدانية لمزرعة الزاوية السمكية بمحافظة كفر الشيخ.


هدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجانبين، وبحث سبل تطوير نظم العمل والإنتاج بالمزرعة، إلى جانب رفع كفاءة العاملين بها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج، خاصة في ظل ما تتمتع به المزرعة من مقومات متميزة تشمل مركزًا تدريبيًا متطورًا، وأنظمة استزراع متنوعة، ووحدة متخصصة لتفريخ أسماك البلطي.
ورافق المدير التنفيذي خلال الزيارة الدكتور أحمد سني الدين "رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل" بالجهاز، والمهندس عبد الباري "رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا بكفر الشيخ"، والدكتور محمد إبراهيم نوفل "مدير عام الإدارة العامة للمزارع" بالجهاز، و المهندس فخري عياد "مدير عام الإدارة العامة للمفرخات والزريعة" بالجهاز ، والكيميائية ولاء مجدي "مدير إدارة الجودة" بالجهاز، والمهندس حسن بدير "مدير مزرعة الزاوية السمكية"، والمهندس أسامة رزق مدير الإنتاج بالمزرعة، والمهندس هاني مبروك "ممثل الإدارة العامة للمشروعات" بالجهاز.
وتضمنت الجولة تفقد نماذج أنظمة الاستزراع السمكي المكثف (IPRS)، ومراجعة أعمال الصيانة والتشغيل بها، حيث تمت مناقشة سبل تطوير هذه النظم ورفع كفاءتها التشغيلية والإنتاجية، بما يتوافق مع أحدث الممارسات العلمية في مجال الاستزراع السمكي.
كما شملت الزيارة المرور على المفرخ السمكي الملحق بالمزرعة، حيث أوضح المهندس حسن بدير، مدير المزرعة، أن المفرخ ينتج ما يزيد على 6 ملايين وحدة زريعة من أسماك البلطي النيلي سنويًا، لتغطية احتياجات المزرعة من هذا الصنف الذي يمثل أكثر من 70% من إجمالي إنتاجها. كما تمت مناقشة إمكانية استغلال المفرخ ليكون مركزًا لإكثار سلالة العباسة المحسنة، والتي تتميز بمعدل نمو يتفوق بنحو 50% على السلالة المستخدمة حاليًا، الأمر الذي من شأنه المساهمة في زيادة الإنتاجية وتحسين العائد الاقتصادي.
وشملت الجولة أيضًا محطة فرز وتجهيز وتسليم الأسماك بالمزرعة، حيث ناقش الجانبان إمكانية إعداد خطة مشتركة لتحويل المحطة إلى محطة تصديرية معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام تسويق المنتجات السمكية ويدعم فرص التصدير. كما تم بحث الاستفادة من الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات التبريد بالمحطة كمرحلة أولى ضمن خطة التطوير، دعمًا لتوجهات الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.
وخلال الزيارة، حرص السيد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات على الالتقاء بالعاملين بمزرعة الزاوية السمكية بمختلف قطاعاتها، حيث استمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بتطوير بيئة العمل وتحسين الأداء، مؤكدًا اهتمام الجهاز المستمر بتوفير الدعم اللازم للعاملين باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح منظومة الإنتاج.
كما وجه المدير التنفيذي الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمزرعة على ما يبذلونه من جهود مخلصة ساهمت في تحقيق معدلات إنتاج متميزة والحفاظ على كفاءة التشغيل، مشيدًا بروح العمل الجماعي والالتزام الذي لمسه خلال الجولة، ومؤكدًا أن تطوير العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الجهاز خلال المرحلة المقبلة.
وأكد السيد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات البحثية والعلمية المتخصصة، وعلى رأسها المركز الدولي للأسماك، بما يسهم في نقل أحدث التقنيات والخبرات العالمية إلى مواقع الإنتاج التابعة للجهاز.
وأضاف سيادته، أن مزرعة الزاوية السمكية تمثل نموذجًا ناجحًا للمزارع السمكية الحكومية الحديثة، وتمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم خطط التنمية المستدامة للثروة السمكية، مشيرًا إلى أن الجهاز مستمر في تنفيذ خططه لتطوير المزارع والمفرخات السمكية ورفع كفاءتها الإنتاجية بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج السمكي.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد نصر الله "الممثل القطري للمركز الدولي للأسماك في مصر"، عن خالص شكره وتقديره للسيد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات على حفاوة الاستقبال وحرصه على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجهاز والمركز الدولي للأسماك.
وأشاد نصر الله بالمستوى المتميز الذي ظهرت به مزرعة الزاوية السمكية، وما لمسه من جودة في الإدارة والتشغيل والبنية التحتية والتجهيزات الفنية المتوفرة بها، مؤكدًا أن المزرعة تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث تقنيات الاستزراع السمكي، معربًا عن تطلع المركز الدولي للأسماك إلى توسيع مجالات التعاون الفني والبحثي مع الجهاز خلال الفترة المقبلة بما يدعم جهود تنمية قطاع الثروة السمكية في مصر.
وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير منظومة الاستزراع السمكي وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. عرض أقل

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