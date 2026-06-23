لمدة أسبوعين.. فتح باب التظلمات على نتائج شهادة إعدادية البحيرة

قرر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، فتح قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يونيو ولمدة أسبوعين.

وأشار إلى أنه تيسيرًا على طلاب الشهادة الإعدادية العامة وأولياء أمورهم الراغبين في تقديم تظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 / 2026، ولتخفيف الأعباء ومشاق السفر والانتقال نظرا لبُعد المسافات البينية بين مدن ومراكز المحافظة.

وسيتم تقديم الطلبات داخل كل إدارة تعليمية “تقدم الطلبات باسم وكيل الوزارة ودفع الرسوم المقررة وفقًا للقرار الوزاري المنظم لذلك” وسيتم تحديد ميعاد جلسة الاطلاع للطالب وولي الأمر عن طريق الإدارة التعليمية، “جلسة الاطلاع ستكون بالكنترول المركزي بمدينة دمنهور وفقًا للميعاد الذي حددته الإدارة التعليمية”.