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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

معتصم النهار يحتفل بانتهاء تصوير «أنا أنت أنت مش أنا» ويكشف كواليس تجربته الأولى في مصر

مسلسل أنا أنت أنت مش أنا»
مسلسل أنا أنت أنت مش أنا»
يمنى عبد الظاهر

احتفل الفنان معتصم النهار بانتهاء تصوير مسلسل «أنا أنت أنت مش أنا»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة ميرنا نور الدين، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وشارك معتصم النهار، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، مجموعة من الصور من كواليس اليوم الأخير للتصوير، ووجه رسالة إلى فريق العمل، أعرب خلالها عن سعادته بالتجربة التي وصفها بالمختلفة والمميزة.

وأكد أن المسلسل يتكون من 15 حلقة، ويتناول فكرة التطور والمستقبل بشكل جديد، مشيرًا إلى أن العمل يمثل محطة مهمة في مشواره الفني، خاصة أنه يخوض من خلاله أولى تجاربه الدرامية في مصر، كما يقدم للمرة الأولى شخصية باللهجة المصرية.

ووصف معتصم النهار الشخصية التي يجسدها بأنها من أصعب وأجدد التجارب التي خاضها، مؤكدًا أن فريق العمل بذل أقصى جهده لتقديم مشروع مختلف للجمهور


 وأضاف: «شكراً للمنتج إيهاب السعودى ولشركة Best Media على الثقة والإيمان فيى من البداية، وللمخرج هشام الرشيدى على كل الجهد والفكر والطاقة حتى يطلع العمل بالشكل اللى حلمنا فيه، كل التقدير للكاتب أحمد محمود أبو زيد، ولصاحب الفكرة كريم أبو زيد، وللمؤلف المشارك أحمد دعية».

وتابع: «ولكل شركائى وأصدقائى أمام الكاميرا وخلفها... كنتوا إخوة وأكتر، ميرنا نور الدين، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع وحسن ابو الروس وجيلان علاء وكل الفنانين القديرين وكل فرد من فريق العمل... شكراً من القلب على هالرحلة».

واختتم معتصم: «خلص التصوير... وبلّش العد التنازلى «أنا إنت»... قريباً».

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم، على رأسهم معتصم النهار وميرنا نور الدين، إلى جانب مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، محمد رضوان، جيلان علاء، منال سلامة، والشحات مبروك، ومن إخراج هشام الرشيدى.

وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى تشويقى، حيث يناقش تأثيرات العالم الافتراضى و«الميتافيرس» والسوشيال ميديا على حياة الأفراد، بين الإيجابيات والسلبيات التى فرضتها التكنولوجيا الحديثة.

وتجسد ميرنا نور الدين شخصية «داليا» التى تكتشف وجود نسخة أخرى منها داخل العالم الافتراضى، تعيش حياة مختلفة وتحقق ما لا تستطيع تحقيقه فى الواقع، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والصراعات.

كما يعتمد المسلسل على خط درامى قائم على تبادل الأدوار والتشابك بين الواقع والعالم الرقمى، فى معالجة تحمل طابعًا معاصرًا يسلط الضوء على تأثير التكنولوجيا على العلاقات الإنسانية.

معتصم النهار مصطفى أبو سريع حسن أبو الروس محمد رضوان منال سلامة

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