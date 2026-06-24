معتصم النهار عن خسارة وزنه: لم أكن سمينا.. وتخلصت من دهون أثرت على صحتي

كشف الفنان معتصم النهار تفاصيل تجربته مع فقدان الوزن، مؤكدًا أن اتخاذ قرار الاهتمام بالصحة واللياقة كان من أفضل الخطوات التي قام بها، خاصة بعدما تخلص من دهون كانت تسبب له مشكلات صحية.

وقال معتصم النهار، خلال لقاء لـ et بالعربي ، إنه لا يرى خسارة الوزن أمرًا سلبيًا طالما تتم بطريقة صحية وتحت إشراف مناسب، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعاني من السمنة، لكنه كان بحاجة إلى تحسين حالته الصحية.

وأضاف: «أنا مش تخين، وفي نفس الوقت مش ضعيف، لكن كان عندي دهون سببتلي مشاكل، والتخلص منها بشكل صحي نعمة من ربنا».

معتصم النهار يعلق على فقدان وزن وائل كفوري

وأعرب معتصم النهار، عن سعادته بالتغيير الذي طرأ على الفنان وائل كفوري بعد فقدانه الوزن، مؤكدًا أنه يدعم أي شخص ينجح في الوصول إلى وزن أفضل دون الإضرار بصحته.

وأضاف: «مبسوط لوائل كفوري إنه خسر وزنه بطريقة صحية، وشكله بقى صحي أكتر، وأي حد بيهتم بصحته وبيلتزم بأسلوب حياة أفضل بكون سعيد عشانه».

واختتم معتصم النهار حديثه بالتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي متوازن، لما لذلك من تأثير إيجابي على الصحة العامة والمظهر وجودة الحياة على المدى الطويل.

أعمال معتصم النهار

يعيش الفنان معتصم النهار حالة من النشاط الفني في مصر، حيث يشارك في بطولة ثلاث اعمال فنية، فيقوم ببطولة مسلسل "انا انت .. انت مش انا"، كمل يشارك في بطولة فيلم "نصيب"، مع ياسمين صبري ، هذا الي جانب مشاركته في بطولة فيلم " حين يكتب الحب"، مع النجم احمد الفيشاوي.

وكان معتصم النهار، قد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم “نصيب”، على أن يستكمل خلال الفترة المقبلة تصوير مشاهده في مسلسل “أنا إنت.. إنت مش أنا”، مع ميرنا نور الدين، وكذلك فيلم “حين يكتب الحب”.

فيلم نصيب

ويضم فيلم “نصيب”، ياسمين صبري، خالد سرحان، ورحمة أحمد، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل أنا إنت.. إنت مش أنا

أما مسلسل “أنا إنت.. إنت مش أنا” فيُعد أولى بطولات معتصم النهار الدرامية في مصر، ويجمعه للمرة الأولى بالفنانة ميرنا نور الدين، وشارك في العمل كل من مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، محمد رضوان، منال سلامة، وجيلان علاء، والشحات مبروك، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب. والعمل فكرة الفنان والمطرب كريم أبوزيد، ومن تأليف أحمد محمود أبوزيد بمشاركة أحمد دعية، وإخراج هشام الرشيدي.

فيلم حين يكتب الحب

فيما يأتي فيلم “حين يكتب الحب” من بطولة معتصم النهار، أحمد الفيشاوي، جميله عوض، سوسن بدر، شيري عادل، محسن محيي الدين، سارة بركة، إلهام صفي الدين، نانسي صلاح، وشريف حافظ، والعمل من تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني.