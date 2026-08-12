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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالات فورية لحالات تعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في المنوفية

إزالة التعديات
إزالة التعديات
مروة فاضل

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالمتابعة اليومية ومواجهة كافة أشكال التعديات على الاراضي الزراعية والبناء المخالف والتعدي على ممتلكات الدولة وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد ، شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملات إزالة موسعة استهدفت عددًا من حالات التعدي علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق المحافظة .

ففي مركز ومدينة شبين الكوم ، تم تنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدي خارج الحيز العمراني بنواحي ميت عافية  وشبراباص على مساحة أكثر من  100 م2  ، وفي مركز ومدينة الشهداء تم تنفيذ عدد من الإزالات  شملت مباني بالطوب الأبيض والأسمنت وأسقف من الحطب والخشب بنواحي سرسموس وجزيرة الحجر و دراجيل بإجمالي مساحات تجاوزت 400 م2 ، فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور من ازالة تعدي علي أملاك الري بكفر سنجلف الجديد بمساحة 35 م2 .

فيما شهد مركز ومدينة منوف تنفيذ إزالة فورية بإجمالي مساحة 1245 م2 ، شملت إزالة لــ 6 حالات تعدٍ على نهر النيل بناحيتي جزى وصنصفط وذلك طبقًا لمشروع ضبط النيل ، إلى جانب إزالة تعدٍ على الأرض الزراعية بناحية دمليج على مساحة 250 م2 عبارة عن تشوينات وبناء من الطوب البلوك ، صوبة زراعية ، فضلًا عن إزالة تعدٍ على الأرض الزراعية بناحية بهواش على مساحة 45 م2 .

 وشدد محافظ المنوفية علي استمرار تكثيف الحملات الميدانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والتعامل الفوري والحاسم مع كافة صور التعديات والمخالفات ، مؤكداً على عدم السماح بأي تعدي جديد والتصدي له في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية .

محافظة المنوفية المنوفية ازالة التعدبات التعدي علي الأرض الزراعية اخبار محافظة المنوفية

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