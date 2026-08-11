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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتابع المخطط العام للتوسعات الطبية والجامعية المستقبلية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
مروة فاضل

ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماعًا لمتابعة واستعراض المخطط العام للتوسعات المستقبلية للمدينة الطبية والجامعية، في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها التعليمية والطبية والبحثية، بما يواكب توجهات الدولة المصرية نحو بناء منظومة جامعية وصحية متطورة تلبي متطلبات الجمهورية الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب، والدكتور محمد سعفان عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد صبري الجمال عميد معهد الأورام،والدكتور عصام هلال وكيل كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور سامي الدحدوح مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور علاء عفت،  مدير المستشفى الرئيسي والدكتور محمد عادل  مدير مركز الإستشارات الهندسية والدكتور إبراهيم صدقي المدرس بقسم الهندسة المعمارية واستشاري المشروع.

واستعرض الاجتماع المخطط العام المحدث للمشروع، ومخطط استعمالات الأراضي والبرنامج الوظيفي لمختلف مكونات المدينة الطبية والجامعية، بما يشمل المنشآت الطبية والتعليمية والبحثية والخدمية، إلى جانب مراجعة التصورات الهندسية والمعمارية وفق أحدث معايير التخطيط العمراني والاستدامة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموقع ويستوعب احتياجات الجامعة الحالية والمستقبلية. 

كما ناقش الحضور التصميمات المعمارية المقترحة للبوابات الرئيسية للمدينة الطبية، باعتبارها واجهة حضارية تعكس هوية الجامعة، بالإضافة إلى آليات ربط التوسعات الجديدة بكلية الطب والمستشفيات الجامعية الحالية، بما يضمن التكامل الوظيفي وسهولة الحركة بين مختلف المنشآت، فضلًا عن تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية الداخلية بما يتناسب مع مراحل تنفيذ المشروع المستقبلية. 

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن مشروع التوسعات يمثل أحد أكبر المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الجامعة، ويجسد رؤيتها في إنشاء مدينة طبية وجامعية متكاملة تضم منشآت تعليمية وعلاجية وبحثية حديثة، تسهم في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بالخدمات الصحية، ودعم منظومة البحث العلمي والابتكار. 

وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع يتضمن إنشاء مستشفى جامعي جديد بسعة تتراوح بين 600 و700 سرير، يضم مختلف التخصصات الطبية والجراحية، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية ويوفر بيئة متطورة للتعليم والتدريب الإكلينيكي، إلى جانب توسعات مستشفى معهد  الأورام بسعة 350 سريرًا لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات العلاجية المتخصصة، فضلًا عن إنشاء مبنى جديد لكلية التمريض، ومركز متطور للأبحاث الطبية يدعم الابتكار العلمي ويعزز التعاون البحثي وفق أحدث المعايير العالمية. 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جميع مراحل المشروع تُنفذ وفق رؤية تخطيطية مرنة تتيح استيعاب أي توسعات مستقبلية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من الإمكانات المتاحة وخدمة الأجيال القادمة. 

واختتم الدكتور أحمد فرج القاصد الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق مع جميع الجهات المختصة لاستكمال الدراسات التخطيطية والهندسية واعتماد المخطط العام، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع على مراحل وفق الجداول الزمنية المقررة، مؤكدًا أن هذه التوسعات ستشكل إضافة نوعية لمسيرة جامعة المنوفية، وتعزز مكانتها كصرح أكاديمي وطبي وبحثي رائد على مستوى الجامعات المصرية.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية المنوفية توسعات المدينة الطبية

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