عضو مجلس نقابة الصحفيين: القضية الفلسطينية ستظل هي قضيتنا الأولى

قال محمد السيد الشاذلي عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية، إن النقابة متمسكة بحظر كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشددا على عدم التوقف عن دعم أشقائنا الفلسطينيين حتى ينكسر الحصار وتنتصر الحقيقة.

ورحب الشاذلي بالدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، في بلده الثاني، وبين أهله، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستظل هي قضيتنا الأولى.

وقال معًا سنبقى صوتًا واحدًا في وجه الظلم، ولن نتوقف عن دعم أشقائنا الفلسطينيين حتى ينكسر الحصار وتنتصر الحقيقة، ونؤكد على دعمنا الكامل للقضية الفلسطينية، ووقوفنا الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع من أجل استرداد أرضه.

وأكد على الرفض الكامل لعمليات التهجير القسري الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على إدانة كافة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على التمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية والخاصة بحظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني.