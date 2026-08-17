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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تسمح لطلاب 3 بكالوريا بتغيير المسار .. بشرط دراسة مواد التخصص

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، منح الفرصة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بنظام البكالوريا ، لتغيير المسار لأي من المسارات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه، بشرط دراسة مواد التخصص بالمسار الجديد (مادة تخصص بالصف الثاني بكالوريا بجانب مادتي التخصص بالصف الثالث).

تفاصيل البكالوريا المصرية

وكان قد ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث شهد الاجتماع استعراضا لآليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام الامتحانات الخاص بها، فضلا عن نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

وقد شهد الاجتماع توافقا حول آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام الامتحانات الخاص بشهادتي البكالوريا المصرية والثانوية العامة.

وفي إطار موافقة المجلس، أصدر الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارين وزاريين بشأن نظام الدراسة والتقييم والامتحانات لطلاب المرحلة الثانوية (نظام شهادة البكالوريا المصرية) و(نظام شهادة إتمام الثانوية العامة).

ويتضمن القرار الوزاري الأول الضوابط المنظمة للدراسة وآليات التقييم، بما يحقق المرونة في المسارات التعليمية، ويمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين أدائهم الأكاديمي، ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص، ويعزز من جودة مخرجات العملية التعليمية.

ونص القرار على السماح بقيد الطلاب بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها مثل (الدبلومة البريطانية"IGCSE" – الدبلومة الأمريكية "American Diploma" – البكالوريا الدولية"IB" – شهادة النيل الدولية"NIS") واجتازوا بنجاح امتحانات الصف التاسع للشهادات الدولية ويشترط حصولهم على نسبة 50% على الأقل من المجموع الكلي طبقًا لمجموع التقديرات التي أحرزوها في امتحانات (الشهادات الدولية ) إلى جانب نجاحهم في مواد الهوية القومية وحصولهم على نسبة 70% بامتحان التربية الدينية أو اجتياز امتحان تحديد المستوى بالإدارة التعليمية.

كما نص القرار على منح الفرصة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بنظام البكالوريا تغيير المسار لأي من المسارات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه، بشرط دراسة مواد التخصص بالمسار الجديد (مادة تخصص بالصف الثاني بكالوريا بجانب مادتي التخصص بالصف الثالث).

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