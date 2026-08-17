قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تسمح لطلاب 3 بكالوريا بتغيير المسار .. بشرط دراسة مواد التخصص
السماح لطلاب الدبلومة البريطانية والامريكية بدخول أولى بكالوريا..بهذه الشروط
مواد مسارات البكالوريا المصرية .. قرارات نهائية بشأنها الآن
قرار جديد من نادي الشرقية في مباراة إنبي والأهلي بـ الدوري
من يعوض السعيد وبيزيرا وشيكو بانزا عن الزمالك؟ وكيف يفكر معتمد جمال أمام الاتحاد؟
رسميا.. التفاصيل النهائية لنظام الدراسة والامتحانات لطلاب البكالوريا والثانوية العامة
حماس: دعوة ترمب لإسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة تأكيد على التزامه بمسار وقف إطلاق النار
شقيقة عمر محمد علي تكشف تفاصيل وفاته: رحل في منزله..خاص
بعد مقتل زوجته وشابين.. شقيق المتهم الثاني في حادث الشرف بسوهاج يكشف رواية جديدة عن ليلة الجـ ـريمة وفيديوهات الزوجة الفاضحة
بدء مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان تفاصيل البكالوريا واستعدادات الدراسة.. بعد قليل
«معلومات الوزراء»: التصنيع العالمي يدخل عصرًا جديدًا تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في 2026
موقف الزمالك القانوني من غياب خوان بيزيرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من يعوض السعيد وبيزيرا وشيكو بانزا عن الزمالك؟ وكيف يفكر معتمد جمال أمام الاتحاد؟

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
محمود أحمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض أولى مبارياته في بطولة الدوري الممتاز عندما يلتقي الاتحاد السكندري في مواجهة تحمل أهمية خاصة للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الذي يدخل اللقاء وسط ظروف صعبة بسبب الغيابات والنقص العددي الذي يفرض نفسه على قائمة الفريق.

وتأتي صعوبة مهمة الزمالك قبل ضربة البداية في الدوري من أكثر من اتجاه فالفريق لا يعاني فقط من غياب عدد من العناصر الأساسية وإنما يدخل الموسم بقائمة لم تحصل على التدعيمات المطلوبة في ظل استمرار أزمة إيقاف القيد الأمر الذي حرم النادي من إبرام صفقات جديدة لتغطية النقص في بعض المراكز.

الزمالك أمام تحدٍ مبكر في الدوري

يبحث الزمالك عن بداية قوية في مشواره بالدوري إلا أن الجهاز الفني يدرك أن مواجهة الاتحاد السكندري لن تكون سهلة خاصة في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامه سواء بسبب الغيابات أو رحيل عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وفقد الفريق عددًا من العناصر التي كانت تمثل خيارات مهمة في قائمته من بينهم سيف الجزيري وحسام عبد المجيد وأحمد حمدي وسيف فاروق جعفر دون أن يتمكن النادي من تعويض هذه العناصر بصفقات جديدة وهو ما جعل الجهاز الفني مطالبًا بالاعتماد على المجموعة الموجودة حاليًا وإعادة توظيف بعض اللاعبين لسد الثغرات.

ويفرض هذا الوضع على معتمد جمال التعامل مع المباراة بحسابات خاصة من خلال البحث عن التوليفة التي تحقق التوازن بين الدفاع والهجوم وتمنح الزمالك القدرة على فرض أسلوبه أمام الاتحاد دون أن تؤثر الغيابات على الشكل الجماعي للفريق.

غياب عبد الله السعيد وبيزيرا وشيكو بانزا

وتزداد صعوبة مهمة الزمالك في ضربة البداية بسبب غياب ثلاثة لاعبين كان يمكن أن يمثلوا إضافة واضحة للفريق وهم عبد الله السعيد والبرازيلي خوان بيزيرا والأنجولي شيكو بانزا.

ويغيب عبد الله السعيد بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية بينما لم ينضم خوان بيزيرا إلى صفوف الفريق حتى الآن في الوقت الذي لا يزال شيكو بانزا بحاجة إلى استكمال جاهزيته قبل المشاركة بصورة طبيعية.

وتضع هذه الغيابات الجهاز الفني أمام ضرورة إيجاد حلول سريعة خصوصًا أن العناصر الثلاثة كان من المنتظر أن يكون لها دور مؤثر في تشكيل الفريق خلال الموسم سواء في صناعة اللعب أو الأطراف أو دعم الخط الهجومي.

أحمد شريف الحل الأقرب في الجناح الأيسر

يبدو أحمد شريف من أبرز الخيارات المطروحة لتعويض غياب شيكو بانزا في الجناح الأيسر حيث يدرس الجهاز الفني الاعتماد عليه منذ البداية مستفيدًا من قدراته الهجومية وسرعته وقدرته على التحرك في المساحات.

ويأمل معتمد جمال في أن يمنح شريف الفريق الحيوية المطلوبة على الجانب الهجومي خاصة أن الزمالك يحتاج إلى امتلاك حلول متنوعة أمام الاتحاد السكندري وعدم الاعتماد على أسلوب هجومي واحد.

وقد يمثل الدفع بأحمد شريف فرصة للاعب لإثبات نفسه مبكرًا في ظل حاجة الزمالك إلى ظهور عناصر جديدة تستطيع تحمل المسؤولية خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار أزمة القيد ومحدودية الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني.

الدباغ وإيشو.. منافسة على الجناح الأيمن

وعلى الجبهة اليمنى لم يحسم الجهاز الفني المفاضلة بشكل نهائي بين عدي الدباغ وأحمد عبد الرحيم إيشو في ظل رغبة معتمد جمال في اختيار اللاعب الأكثر قدرة على تنفيذ الواجبات المطلوبة أمام الاتحاد السكندري.

وتبدو المفاضلة بين اللاعبين مرتبطة بطبيعة المباراة والمهام التكتيكية المنتظرة إذ يحتاج الزمالك إلى جناح قادر على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم إلى جانب مساندة الظهير والضغط على دفاع المنافس.

وسيكون اختيار اللاعب الأساسي في هذا المركز أحد أهم القرارات التي ينتظرها جمهور الزمالك خاصة أن غياب بيزيرا يحرم الفريق من أحد الخيارات التي كان يمكن أن تمنح الخط الهجومي تنوعًا أكبر.

آدم كايد لتعويض عبد الله السعيد

وفي وسط الملعب تتجه الرؤية الأقرب داخل الجهاز الفني إلى الاعتماد على آدم كايد لتعويض غياب عبد الله السعيد.

ويأتي هذا الاختيار في إطار محاولة الحفاظ على شكل خط الوسط وعدم إجراء تغييرات كبيرة قد تؤثر على الانسجام بين خطوط الفريق مع منح كايد فرصة للقيام بأدوار صناعة اللعب والتحرك بين الخطوط.

وتكمن أهمية هذا المركز في أن الزمالك يحتاج إلى لاعب يستطيع الربط بين خط الوسط والهجوم خاصة في ظل غياب عبد الله السعيد الذي يمثل خبرة كبيرة وقدرة على التحكم في إيقاع المباريات وصناعة الفرص.

ومن المنتظر أن يكون أداء خط الوسط أحد مفاتيح تفوق الزمالك في اللقاء خصوصًا أن السيطرة على منطقة المناورات ستمنح الفريق فرصة أكبر لفرض أسلوبه والحد من خطورة الاتحاد.

معتمد جمال أمام اختبار حقيقي

وتحمل مواجهة الاتحاد السكندري أهمية خاصة لمعتمد جمال باعتبارها ضربة البداية الرسمية في الدوري وتأتي في توقيت يحتاج فيه الزمالك إلى تحقيق الاستقرار وإظهار قدرته على المنافسة رغم الظروف الصعبة.

ويتمثل التحدي الأكبر أمام المدير الفني في تعويض الغيابات بأقل قدر ممكن من التغييرات مع الحفاظ على شخصية الفريق وعدم السماح للظروف المحيطة بالتأثير على تركيز اللاعبين.

كما أن نجاح الجهاز الفني في اكتشاف حلول من داخل القائمة الحالية قد يمنح الفريق دفعة معنوية مهمة خاصة أن أزمة القيد تجعل الاعتماد على المجموعة المتاحة أمرًا واقعًا وليس خيارًا مؤقتًا.

نادي الزمالك الزمالك الدوري الدوري الممتاز الاتحاد السكندري معتمد جمال سيف الجزيري حسام عبد المجيد أحمد حمدي عبد الله السعيد بيزيرا شيكو بانزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يعتمد خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام

نزل 6 درجات.. محافظ أسيوط يعتمد خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 222 درجة

النقيب خالد .

إصابة ضابط شرطة في حادث اصطدام سيارة بتمركز أمني بالعلمين

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يلتقي الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم ويوجه بتوفير 13 فرصة عمل ومساعدات عاجلة

بالصور

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

الموجة الحارة انكسرت.. حالة الطقس لمدة 4 أيام

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

مستر كاراتيه وأرابيسك.. أهم أعمال الراحل عمرو محمد علي

وفاة عمرو محمد علي
وفاة عمرو محمد علي
وفاة عمرو محمد علي

الكرفس يعالج أمراضا عديدة منها "الصدفية والسرطان"

الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"
الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"
الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد