الزمالك يتسلح بالانتصارات خلال افتتاح الدوري آخر 5 سنوات قبل لقاء الاتحاد

يستعد نادي الزمالك لافتتاح مشوار الدفاع عن لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 حينما يواجه منافسه الاتحاد السكندري.

وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري يوم 21 أغسطس الجاري على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

ويتسلح الزمالك ببدايتها المميزة في بطولة الدوري على مدار السنوات الخمس الماضية حيث لم يسقط في الخسارة في افتتاح مشواره.

وجاء نتائج مباريات نادي الزمالك الافتتاحية في بطولة الدوري الممتاز لآخر 5 مواسم كالتالي

موسم 2024 - 2025: الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-2

موسم 2023 - 2024: التعادل مع بيراميدز بنتيجة 2-2

موسم 2022 - 2023: الفوز على سموحة بنتيجة 0-2

موسم 2021 - 2022: الفوز على إنبي بنتيجة 0-2

موسم 2020 - 2021: الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 0-2

ويحاول نادي الزمالك تقدم اداء مميز في انطلاقة بطولة الدوري للدفاع عن لقبه وتقديم أداء مميز يطمئن الجماهير بعد سلسلة من الازمات التي لاحقت النادي خلال الفترة الماضية بعد تحقيق اللقب.