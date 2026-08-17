5 لاعبين لفتوا أنظار معتمد جمال خلال استعدادات الزمالك للموسم

لفت عدد من لاعبي الزمالك أنظار معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول بعد تألقهم خلال فترة الاعداد استعدادا للموسم الجديد 2026-2027.

حيث قدم اللاعبين أداء مميز خلال المباريات الودية الثلاثة التي خاضها الزمالك خلال المعسكر قبل انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة اللاعبين المميزين في المعسكر كالتالي :

أحمد حسام

ظهر أحمد حسام بمستوى مميز خلال فترة المعسكر رغم عودته من إصابة الرباط الصليبي حيث فاجئ معتمد جمال بجاهزيته خلال المباريات الودية ونجح في تسجيل هدف

مصطفى الزناري

قدم الزناري نفسه من جديد لمعتمد جمال حيث ظهر خلال المباريات الودية بقوة وجاهزية فنية وبدنية وسجل في مباراة الزمالك ضد أورانج.

محمود جهاد

بعد فترة علاج وغياب عن المشاركة عاد محمود جهاد ليقدم مستوى مميز مع الزمالك خلال المعسكر ليعود لحسابات التشكيل الأساسي للفريق في الموسم المقبل.

حسام أشرف

نجح حسام أشرف في كسب إعجاب معتمد جمال خلال فترة المعسكر بعد تسجيله هدف خلال المباريات الودية ليتم الاعتماد عليه في مركز المهاجم بعد رحيل سيف الجزيري.

محمد حمد

طلبه معتمد جمال من البداية من ناشئي الزمالك ولم يخب ظنه في اللاعب حيث قدم نفسه بشكل لافت مع الفريق ولاقى قبول واستحسان كل المتابعين.