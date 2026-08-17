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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد صلاح عبد اللطيف: الزمالك يحتاج إلى بيزيرا

الزمالك
الزمالك

قال وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، إنه لا يستبعد إمكانية انتقال حسام عبد المجيد، لاعب لودوجوريتس البلغاري الحالي والزمالك السابق، إلى صفوف النادي الأهلي، مؤكدًا أن كل الاحتمالات تظل واردة في عالم كرة القدم.


وقال وليد صلاح عبد اللطيف، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «انتقال حسام عبد المجيد إلى الأهلي؟ كل شيء وارد، ومن الممكن أن يعود إلى الدوري المصري في يناير المقبل».


وأضاف: «الزمالك لم يتمكن من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب ضعف قائمته وعدم امتلاك العدد الكافي من العناصر القادرة على المنافسة».


وتابع: «إذا عاد بيزيرا إلى الزمالك، فسيتم التعامل معه وكأن شيئًا لم يحدث، ولن تُفرض عليه عقوبات، لأن الفريق في حاجة إلى خدماته. وإذا تلقى النادي عرضًا بقيمة 5 أو 6 ملايين دولار، فمن الأفضل بيعه».


واختتم تصريحاته قائلًا: «معتمد جمال سيتعامل مع بيزيرا بصورة طبيعية، ولن ينظر إلى أي أزمات سابقة بين اللاعب وإدارة النادي».

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