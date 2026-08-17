الزمالك يقدم عرضا بـ 60 مليون جنيه لتجديد عقد أحمد فتوح

طلب أحمد فتوح نجم نادي الزمالك عقد جلسة لحسم الموقف النهائي من تجديد التعاقد مع الفريق الأول حيث ينتهى عقد اللاعب مع الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

ويرغب أحمد فتوح في معرفة مصيره مع نادي الزمالك لتحديد الموقف بشان البحث عن عروض أو الاستمرار مع الفريق بشكل طبيعي

ويريد أحمد فتوح الاستمرار مع نادي الزمالك وهو نفس الموقف بالنسبة لإدارة الفارس الأبيض للحفاظ على الظهير الأيسر الأفضل في مصر.

ويستعد الزمالك لتقدم عرض لتجديد التعاقد لمدة 3 مواسم مع أحمد فتوح حيث يكون راتبه في الموسم الأول 18 مليون جنيه والموسم الثاني 20 مليون والثالث 22 مليون جنيه بجانب 5 مليون جنيه يحصل عليهم اللاعب فور تمديد التعاقد.

وحسب الإعلامي كريم رمزي فإن عرض الزمالك المقدم لأحمد فتوح سيكون الأخير ولن يتم تقديم عرض أخر.