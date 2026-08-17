عبدالله السعيد وشيكو بانزا خارج حسابات الزمالك أمام الاتحاد

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الثنائي عبدالله السعيد وشيكو بانزا لن يشاركا مع الزمالك في مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 21 أغسطس.

الزمالك

ويأتي غياب الثنائي في ظل خضوعهما لبرنامج تدريبي وتأهيلي خاص خلال الفترة الحالية، حيث يواصلان التدريبات بشكل منفرد لتجهيزهما قبل الانتظام بصورة كاملة مع الفريق.

ويستعد الزمالك لانطلاق مشواره في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري على استاد القاهرة، وسط سعي الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.