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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة 30 فريقا.. "قاي" يتوج بطلًا لدوري الأبطال لكرة القدم ببني سويف

شباب ورياضة بني سويف
شباب ورياضة بني سويف

اختتمت، أمس الأحد، بمركز العبور للتنمية الشبابية، فعاليات نهائي "دوري الأبطال لكرة القدم"، الذي نظمته وحدة متطوعي بني سويف التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود التوعوية المستمرة لحماية الشباب من مخاطر التعاطي والإدمان، واستثمار أوقات فراغهم في أنشطة رياضية وإيجابية تسهم في بناء شخصيتهم وتعزيز وعيهم.  

وشهدت البطولة مشاركة 30 فريقًا يمثلون مختلف مراكز الشباب على مستوى محافظة بني سويف، وخاضت الفرق منافسات قوية امتدت حتى المباراة النهائية، التي جمعت بين فريق مركز شباب الرياض التابع لإدارة شباب ناصر، وفريق مركز شباب قاي التابع لإدارة شباب إهناسيا.

ونجح فريق مركز شباب قاي في حسم لقب البطولة لصالحه، بعد فوزه على فريق مركز شباب الرياض بهدفين مقابل هدف، في مباراة اتسمت بالحماس والندية، وسط أجواء جماهيرية مميزة، ليُتوج الفريق بطلًا للنسخة الحالية من دوري الأبطال.

و أقيمت فعاليات ختام البطولة تحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تأكيداً على أهمية توظيف الرياضة كأحد المسارات الفاعلة في دعم برامج التوعية والوقاية من مخاطر تعاطي المواد المخدرة، وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية.

وشهد اللقاء الختامي حضور الأستاذ هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية و التطوعية بصندوق مكافحة الإدمان، والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة أميرة رجب منسق البرامج الوقائية والتطوعية، والأستاذ عبد الله سيف مدير إدارة التنمية الرياضية، والأستاذ أحمد يحيى مدير إدارة تنمية الشباب، والأستاذ علاء شحاتة إبراهيم منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ببني سويف، والأستاذ رفاعي شوقي مدير إدارة شباب ناصر، والسيد جمال عبد العزيز المدير التنفيذي لمركز العبور للتنمية الشبابية.  

كما شارك في فعاليات التنظيم أخصائيو إدارة التنمية الرياضية، الأستاذة رحاب جمعة، والأستاذ سيد جابر، والأستاذ ضياء نجيب، إلى جانب متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذين أسهموا في التنظيم والتنسيق الميداني للبطولة وخروج فعالياتها بالشكل اللائق.

بني سويف شياب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فريق قاي

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