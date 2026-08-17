موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في افتتاح بطولة الدوري

يستعد نادي الزمالك لافتتاح مشوار الدفاع عن لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 حينما يواجه منافسه الاتحاد السكندري.

وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري يوم 21 أغسطس الجاري على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

تفاصيل أخر مباراة ودية للزمالك

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.

سجل هدفي الزمالك كل من محمود حمدي "الونش" وعمر جابر بينما سجل هدفي مودرن سبورت كل من آدم رجم ومحمد صبري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد و محمود بنتايج و محمود حمدي " الونش" ومحمد إسماعيل وعمر جابر ومحمد شحاتة وأحمد فتوح و أدم كايد و أحمد عبد الرحيم "إيشو" و أحمد شريف وعدي الدباغ.

نجح محمود حمدي "الونش" في تسجيل هدف التقدم للأبيض في الدقيقة 39 من متابعة لرأسية عدي الدباغ التي أنقذها الحارس لتعود لمدافع الزمالك الذي يسكنها في المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للأبيض بمهدي سليمان بدلًا من محمد عواد، وفي الدقيقة 53 تمكن عمر جابر من تسجيل الهدف الثاني للزمالك من جملة فنيه بينه وبين أحمد شريف لتنتهي الكرة لدى عمر جابر الذي سدد في المرمى مباشرة.

وفي الدقيقة 62 تمكن آدم رجم من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول لفريق مودرن سبورت، وفي الدقيقة 85 سجل محمد صبري هدف التعادل لفريق مودرن سبورت.