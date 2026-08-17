خوان بيزيرا يستعد للعودة للقاهرة لحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

يستعد خوان بيزيرا للعودة لنادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يرغب اللاعب في حسم موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي

ويحاول البرازيلي خوان بيزيرا الرحيل عن الزمالك بعد الاغراءات المالية التي قدمها فريق شباب أهلي دبي للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي.

من جانبه يرغب نادي الزمالك في عقد جلسة مع اللاعب في القاهرة قبل فتح الباب المفاوضات مع الفريق الإماراتي لحسم الصفقة وفق طلبات الأبيض وبما يفيد الفريق

وستشهد الفترة المقبلة وضع حد لأزمة خوان بيزيرا مع نادي الزمالك بعد غيابه طوال الفترة الماضية عن معسكر الإعداد استعدادا للموسم الجديد.

مباراة الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لافتتاح مشوار الدفاع عن لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 حينما يواجه منافسه الاتحاد السكندري.

وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري يوم 21 أغسطس الجاري على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.