غيابات الزمالك أمام الاتحاد السكندري في افتتاح مشوار الدفاع عن لقب الدوري

يستعد نادي الزمالك لافتتاح مشوار الدفاع عن لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 حينما يواجه منافسه الاتحاد السكندري.

وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري يوم 21 أغسطس الجاري على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

غيابات الزمالك أمام الاتحاد السكندري

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن غياب حسام أشرف ومحمد إبراهيم ثنائي الأبيض عن مباراة الاتحاد السكندري في افتتاح مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح الجهاز الإداري أن الثنائي سيغيب عن الفريق في الجولة الأولى لمسابقة الدوري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

بينما يغيب خوان بيزيرا عن نادي الزمالك في اللقاء المرتقب بسبب أزمته مع إدارة النادي وطلبه الرحيل عن الفريق قبل انطلاق الموسم الحالي.

ولم يحسم الزمالك بعد موقف شيكو بانزا وعبدالله السعيد من المشاركة مع الفريق في المباراة الأولى أمام الاتحاد السكندري بسبب تأخرهم في الانضمام لمعسكر الفريق.