الكرفس يعالج أمراضا عديدة منها "الصدفية والسرطان"

يعد الكرفس من الخضروات التي تساعد علي إنقاص الوزن بشكل فعال، و أظهرت الدراسات أن هناك بعض فوائد الكرفس التي تأتي من تناول الخضار في شكلها الكامل والكرفس نبات قوي يحتوي على مضادات الأكسدة والإنزيمات والمغذيات النباتية.

الكرفس يعالج هذه الامراض..

1-يساعد الكرفس علي الهضم :

يمكنك عصر الكرفس وهذا أمر جيد جدًا للجهاز الهضمي ويحتوي الكرفس علي نسبة عالية من الماء بالإضافة إلي أنه يحتوي علي الألياف غير القابلة للذوبان ممل يسهل عملية البراز، ولاحظ أن الكرفس له خصائص مدرة للبول وتنظيف القولون ويجب علي من يعانوا من الإسهال تجنب تناوله.



2- يحتوي الكرفس علي نسبة جيدة من الأملاح:

بالرغم من أن الكرفس لا يحتوي علي الصوديوم إلا أن له نفس تأثير ملح الطعام يحتوي الكرفس علي نسبة الملح فهو عضوي وطبيعي وعنصر أساسي لصحتك .

3-يدعم الترطيب

شرب عصير الكرفس يمكن أن يدعم أيضًا الترطيب المناسب ويتكون الكرفس في الغالب من الماء ، مما يعني أن شرب عصير الكرفس يمكن أن يساعدك في الوصول إلى هدفك اليومي من الترطيب والوقاية من الجفاف وهو مثالي ليوم صيفي حار ولمن لا يجدون أنفسهم يشربون كمية كافية من الماء كل يوم."

4-يساعد في حالات الجلد

على الرغم من أن عصير الكرفس ليس علاجًا لأي حالة مزمنة إلا أن الدكتور لي يقول إنه بسبب فوائده المضادة للالتهابات، فإن تناوله يساعد في شدة الأمراض الجلدية المزمنة مثل الصدفية.

5-يحارب الكرفس السرطان :

تشير الدراسات في جامعة إلينوي أن الكرفس يحتوي علي نسبة عالية من الفلاونيدات والتي تعمل نمو الخلايا السرطانية ،وبخاصة التي توجد في البنكرياس وقد أثبتت الدراسات أيضًا أن الكرفس يأخر من تشكيل الخلايا السرطانية في الثدي .