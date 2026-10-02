17 دولة أوروبية تتحد لمعارضة خفض مخصصات الزراعة والتنمية الإقليمية

حذرت 17 دولة بالاتحاد الأوروبي من خفض مخصصات الزراعة وسياسة التماسك الإقليمي في الموازنة الأوروبية المقبلة، في خطوة تضغط على الرئاسة الأيرلندية الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي للإبقاء على نحو 900 مليار يورو من الإنفاق المقترح خلال السنوات السبع المقبلة.

ووقعت إيطاليا وإسبانيا وبولندا ودول أخرى رسالة أكدت فيها ضرورة الحفاظ على التمويل المخصص للسياسة الزراعية المشتركة وسياسة التماسك، في مواجهة مجموعة أخرى تضم ست دول بقيادة ألمانيا وتطالب بخفض مئات المليارات من اليورو من الموازنة.

وتشمل الدول الـ17 بلغاريا وكرواتيا وقبرص والتشيك وإستونيا واليونان والمجر وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا، فيما يتوقع عرض مشروع الموازنة للفترة من 2028 إلى 2034 الأسبوع المقبل.