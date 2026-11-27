أكد الشيخ إبراهيم السيد، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر، أهمية التكافل والتضامن المجتمعي، خاصة في أوقات الأزمات والشدائد، مشيرًا إلى أن مساندة المواطنين لبعضهم البعض تعكس القيم الأصيلة للمجتمع المصري، وتجسد معاني الرحمة والتراحم بين أبناء الوطن.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر أن الأزمات تكشف معدن الشعوب وأصالتها، وتبرز أهمية الوقوف إلى جانب المتضررين وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم، بما يسهم في تخفيف معاناتهم وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية.

وشدد على أن التكافل ليس مجرد مساعدة مادية، بل هو قيمة إنسانية ودينية تقوم على التراحم والتعاون والتكاتف، وتؤكد أن المجتمع القوي هو الذي يقف أبناؤه بجانب بعضهم البعض في أوقات المحن.